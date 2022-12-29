Эдриан Ньюи: с Максом Ферстаппеном очень легко работать

Руководитель технического отделения «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал о том, что ему нравится работа с двукратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.



«Главное преимущество Ферстаппена — с ним всегда знаешь, на что способна машина, потому что он выжимает из неё максимум. Он гарантирует хорошую обратную связь, в том числе потому что здорово контролирует износ шин и отлично понимает работу. Люди ошибаются, говоря, что у него дикий стиль пилотирования. С Максом легко работать, он всегда открыт и постарается выполнить просьбу.



Некоторые инциденты с его участием ещё в прошлом году трактовали неверно. В Бразилии он действительно поступил некрасиво, а в Саудовской Аравии — глупо, он не должен был резко тормозить. Но в Сильверстоуне мы видели ошибку Хэмилтона», — приводит слова Ньюи The Race.