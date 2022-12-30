Карлин: Кубица — один из величайших талантов в автоспорте

Руководитель и владелец команды «Карлин» Тревор Карлин поделился мнением о Роберте Кубице.



«Это была большая трагедия. Большие команды проявили к нему интерес, так что он был готов сесть за руль машины, способной побеждать. И именно тогда он попал в ту глупую аварию. Но на самом деле это хорошо характеризует Роберта — он просто не может сидеть на месте и всегда хочет участвовать в гонках. А когда у него есть время, он готов выступать в том числе и в ралли. Это очень обидно.



Мы всегда знали, что Роберт — один из величайших талантов автоспорта, который мы когда-либо видели. Тогда он выступал за конкурентов, мы боролись с ним. Думаю, у нас был лучшая машина, чем у него, но он смог победить в борьбе за титул. Это оставило большое впечатление», — приводит слова Тревора Карлина PlanetF1.