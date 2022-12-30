Карлин: Кубица — один из величайших талантов в автоспорте

Руководитель и владелец команды «Карлин» Тревор Карлин поделился мнением о Роберте Кубице.
«Это была большая трагедия. Большие команды проявили к нему интерес, так что он был готов сесть за руль машины, способной побеждать. И именно тогда он попал в ту глупую аварию. Но на самом деле это хорошо характеризует Роберта — он просто не может сидеть на месте и всегда хочет участвовать в гонках. А когда у него есть время, он готов выступать в том числе и в ралли. Это очень обидно.
Мы всегда знали, что Роберт — один из величайших талантов автоспорта, который мы когда-либо видели. Тогда он выступал за конкурентов, мы боролись с ним. Думаю, у нас был лучшая машина, чем у него, но он смог победить в борьбе за титул. Это оставило большое впечатление», — приводит слова Тревора Карлина PlanetF1.
- 30 декабря 2022
-
22:58
-
22:53
-
21:51
-
20:49
-
20:03
-
19:58
-
19:00
-
18:55
-
17:43
-
17:41
-
16:50
-
16:45
-
16:03
-
15:01
-
13:40
-
12:54
-
12:37
-
11:41
-
11:37
-
10:49
-
10:25
-
09:49
-
00:33
-
00:11
- 29 декабря 2022
-
23:05
-
21:54
-
21:49
-
20:54
-
19:56
-
19:51
-
18:54
-
18:50
-
17:51
-
17:46
-
16:56