Бачюска выиграл 5-й этап «Дакара»-2023 среди мотовездеходов, экипаж Кузьмича — третий

В Саудовской Аравии проходит пятый этап престижного ралли-марафона «Дакар» — 2023. В классе мотовездеходов победу по его итогам одержал литовец Рокас Бачюска, вторым был бразилец Кристиано Батиста, а третье место занял экипаж Ясира Сейдана и россиянина Алексея Кузьмича.
«Дакар»-2023. Пятый этап. Мотовездеходы:
1. Рокас Бачюска (BPR) — 5:02.52.
2. Кристиано Батиста (BPR) +0.5.
3. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BPR) +1.06.
4. Херард Фаррес Гуэль (BPR) +3.09.
5. Родриго Луппи Де Оливейра (BPR) +4.33.
Предварительный общий зачёт после пяти этапов:
1. Родриго Луппи Де Оливейра (BPR) – 25:13.20.
2. Эрик Начал (BPR) +16.45.
3. Рокас Бачюска (BPR) +20.24.
4. Джерард Фаррес Гуэль (BPR) +28.48
5. Михал Гочал (BPR) +28.49
…22. Ясир Седан и Алексей Кузьмич (BPR) +16:31.16.
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