Бачюска выиграл 5-й этап «Дакара»-2023 среди мотовездеходов, экипаж Кузьмича — третий

В Саудовской Аравии проходит пятый этап престижного ралли-марафона «Дакар» — 2023. В классе мотовездеходов победу по его итогам одержал литовец Рокас Бачюска, вторым был бразилец Кристиано Батиста, а третье место занял экипаж Ясира Сейдана и россиянина Алексея Кузьмича.

«Дакар»-2023. Пятый этап. Мотовездеходы:

1. Рокас Бачюска (BPR) — 5:02.52.

2. Кристиано Батиста (BPR) +0.5.

3. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BPR) +1.06.

4. Херард Фаррес Гуэль (BPR) +3.09.

5. Родриго Луппи Де Оливейра (BPR) +4.33.

Предварительный общий зачёт после пяти этапов:

1. Родриго Луппи Де Оливейра (BPR) – 25:13.20.

2. Эрик Начал (BPR) +16.45.

3. Рокас Бачюска (BPR) +20.24.

4. Джерард Фаррес Гуэль (BPR) +28.48

5. Михал Гочал (BPR) +28.49

…22. Ясир Седан и Алексей Кузьмич (BPR) +16:31.16.