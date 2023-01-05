Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бачюска выиграл 5-й этап «Дакара»-2023 среди мотовездеходов, экипаж Кузьмича — третий

Бачюска выиграл 5-й этап «Дакара»-2023 среди мотовездеходов, экипаж Кузьмича — третий
Комментарии

В Саудовской Аравии проходит пятый этап престижного ралли-марафона «Дакар» — 2023. В классе мотовездеходов победу по его итогам одержал литовец Рокас Бачюска, вторым был бразилец Кристиано Батиста, а третье место занял экипаж Ясира Сейдана и россиянина Алексея Кузьмича.

«Дакар»-2023. Пятый этап. Мотовездеходы:

1. Рокас Бачюска (BPR) — 5:02.52.
2. Кристиано Батиста (BPR) +0.5.
3. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BPR) +1.06.
4. Херард Фаррес Гуэль (BPR) +3.09.
5. Родриго Луппи Де Оливейра (BPR) +4.33.

Предварительный общий зачёт после пяти этапов:

1. Родриго Луппи Де Оливейра (BPR) – 25:13.20.
2. Эрик Начал (BPR) +16.45.
3. Рокас Бачюска (BPR) +20.24.
4. Джерард Фаррес Гуэль (BPR) +28.48
5. Михал Гочал (BPR) +28.49
…22. Ясир Седан и Алексей Кузьмич (BPR) +16:31.16.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023