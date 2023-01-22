Пэт Симондс рассказал об особенностях настройки машины для Михаэля Шумахера

Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс поделился воспоминаниями о совместной работе с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.



«Шумахеру нравился очень нестабильный болид. При таких настройках машина будет очень быстрой, но нужно обладать невероятным талантом, чтобы справиться с болидом. Мы привыкли настраивать машину Шумахера так, что это создавало проблемы его напарникам по команде, которым приходилось бороться с техникой», — цитирует Симондса The Mirror.



В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте и с тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно, а семья гонщика старается сохранять информацию о личной жизни гонщика в тайне.