Пэт Симондс рассказал об особенностях настройки машины для Михаэля Шумахера
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Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс поделился воспоминаниями о совместной работе с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.
«Шумахеру нравился очень нестабильный болид. При таких настройках машина будет очень быстрой, но нужно обладать невероятным талантом, чтобы справиться с болидом. Мы привыкли настраивать машину Шумахера так, что это создавало проблемы его напарникам по команде, которым приходилось бороться с техникой», — цитирует Симондса The Mirror.
В декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте и с тех пор информация о его состоянии здоровья поступает дозированно, а семья гонщика старается сохранять информацию о личной жизни гонщика в тайне.
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