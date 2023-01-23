Вольф: лимит расходов защитил нас от самих себя

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу введения лимита расходов в Формуле-1.

«Ключевым изменением стало ограничение расходов, введённое, чтобы защитить нас от самих себя. До этого ситуация была такова, что «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседес» сражались в своей собственной лиге во вращающейся войне расходов, а меньшие команды были неконкурентоспособны.

Ограничение расходов было основано на схеме, которая уже давно существует в США. В НФЛ и НБА у вас есть лимит, который вы можете потратить на свой состав. В Формуле-1 ввели лимит расходов на техническое развитие, что стало переломным моментом для деловой стороны Формулы-1», — приводит слова Вольфа GPFans.