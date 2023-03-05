Маркус Эрикссон выиграл первый этап сезона IndyCar после аварии Грожана и Макглоклина

Пилот команды «Ганасси» Маркус Эрикссон выиграл Гран-при Сент-Питерсберга — первый этап серии IndyCar в сезоне 2023 года. Для шведского экс-пилота Формулы-1 это четвёртая победа в американском первенстве — ранее Эрикссон уже побеждал в Детройте и Нэшвилле, а в прошлом году выиграл «500 миль Индианаполиса».

Гран-при Сент-Питерсберга начался с крупного завала на первом круге — Сантино Ферруччи на жёстких шинах не успел среагировать на замедлившийся автомобиль, врезался в Хелио Кастроневеса и спровоцировал аварию с участием пяти пилотов, включая Симона Пажено, Девлина ДеФранческо и Бенджамина Педерсена.

В лидерах поначалу закрепился Ромен Грожан, и, хотя после первых пит-стопов за счёт альтернативной тактики и старта на жёстких шинах вырвался Скотт Макглоклин, экс-пилот Формулы-1 прессинговал гонщика «Пенске». Второй пит-стоп Грожан совершил раньше, и, когда Макглоклин, в свою очередь, выезжал из боксов, француз смог поравняться с соперником. Но тот на холодных шинах не хотел уступать и в одном из поворотов попытался пройти бок о бок с зашедшим по внешней траектории Грожаном, однако на мгновение заблокировал колёса и выбил Ромена в отбойник. Для Грожана на этом гонка закончилась, а Макглоклин смог продолжить заезд.

Отметим, что ещё раньше сошёл с дистанции и другой пилот «Андретти» — Колтон Херта. Американец сражался с Уиллом Пауэром, но в борьбе с ним уткнулся в отбойник.

После столкновения Грожана и Макглоклина в лидеры заезда вырвался представитель «Макларена» Патрисио О’Уорд, но за три круга до финиша мексиканец из-за сбоя зажигания пропустил на прямой Маркуса Эрикссона из «Ганасси» и занял в итоге второе место. Третьим финишировал ещё один пилот «Ганасси» Скотт Диксон, а топ-5 замкнули Александер Росси и Каллум Айлотт.

Маркус Армстронг, известный по выступлениям в Ф-2, в своей дебютной гонке IndyCar финишировал 11-м, Макглоклин в конце концов классифицирован 13-м, а Грожан расположился на 18-й строчке итоговых протоколов.

IndyCar. Гран-при Сент-Питерсберга (топ-10):

1. Маркус Эрикссон («Ганасси») — 100 кругов.

2. Патрисио О’Уорд («Макларен») +2,4113 сек.

3. Скотт Диксон («Ганасси») +2,9257.

4. Александер Росси («Макларен») +6,7689.

5. Каллум Айлотт («Хункос Холлингер») +8,2650.

6. Грэм Рэйхол («Рэйхол Леттерман Ланиган») +10,7671.

7. Уилл Пауэр («Пенске») +11,6798.

8. Алекс Палоу («Ганасси») +14,7244.

9. Кристиан Лундгор («Рэйхол Леттерман Ланиган») +14,9528.

10. Дэвид Малукас («Дэйл Койн») +15,4401.

Следующий этап серии IndyCar — гонка PPG 375 — пройдёт 2 апреля на овале Texas Motor Speedway в Форт-Уэрте, штат Техас.