Леклер выпустил свой первый сингл на фортепиано, который назвал в честь Гран-при Австралии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выпустил свой первый сингл, который представляет собой полностью инструментальную музыку, где он играет на фортепиано. Трек называется «AUS23 (1:1)» и доступен на Spotify и других платформах.

Видео доступно на YouTube-канале Hit Music.

На протяжении многих лет Леклер делился своей любовью к фортепиано и несколько раз намекал на запись собственной инструментальной музыки. В недавнем видеоролике Формулы-1, где они играли песню «Never Have I Ever», Леклер рассказал о выпуске сингла, когда прозвучал вопрос о музыке. Через несколько дней после выхода этого видео монегаск выпустил свой первый сингл.

«Я создал эту песню вокруг Гран-при Австралии Формулы-1, поэтому я назвал её «AUS23 (1:1)». Так мы называем Гран-при Австралии в моей команде Формулы-1, и я подумал, что это будет хорошая связь с миром гонок», — сказал Леклер.