Норрис заявил, что Леклер должен быть оштрафован за блокировку в квалификации ГП Монако

Пилот «Макларена» Ландо Норрис пожаловался на действия Шарля Леклера из «Феррари» в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 27 мая, в Монте-Карло.

Напомним, в третьем сегменте квалификации Леклер явно помешал британскому пилоту, когда в тоннеле остался на гоночной траектории и тем самым вынудил его затормозить и прервать быстрый круг.

«Он просто заблокировал меня, вот и всё. Есть ещё одно правило – не тормозить в тоннеле, и он сделал это. Чего я ожидаю? Штрафа для него», – приводит слова Норриса Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:11.365.

2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.084.

3. Шарль Леклер «Феррари» +0.106.

4. Эстебан Окон «Альпин» +0.188.

5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.265.

6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.360.

7. Пьер Гасли «Альпин» +0.568.

8. Джордж Расселл «Мерседес» +0.599.

9. Юки Цунода «Альфа Таури» +0.717.

10. Ландо Норрис «Макларен» +0.889.