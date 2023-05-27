Норрис заявил, что Леклер должен быть оштрафован за блокировку в квалификации ГП Монако

Пилот «Макларена» Ландо Норрис пожаловался на действия Шарля Леклера из «Феррари» в квалификации Гран-при Монако, состоявшейся сегодня, 27 мая, в Монте-Карло.
Напомним, в третьем сегменте квалификации Леклер явно помешал британскому пилоту, когда в тоннеле остался на гоночной траектории и тем самым вынудил его затормозить и прервать быстрый круг.
«Он просто заблокировал меня, вот и всё. Есть ещё одно правило – не тормозить в тоннеле, и он сделал это. Чего я ожидаю? Штрафа для него», – приводит слова Норриса Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:11.365.
2. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +0.084.
3. Шарль Леклер «Феррари» +0.106.
4. Эстебан Окон «Альпин» +0.188.
5. Карлос Сайнс «Феррари» +0.265.
6. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +0.360.
7. Пьер Гасли «Альпин» +0.568.
8. Джордж Расселл «Мерседес» +0.599.
9. Юки Цунода «Альфа Таури» +0.717.
10. Ландо Норрис «Макларен» +0.889.
- 27 мая 2023
-
19:50
-
19:36
-
19:34
-
19:32
-
19:23
-
19:02
-
18:46
-
18:42
-
18:40
-
18:37
-
18:31
-
18:16
-
17:16
-
16:17
-
15:38
-
14:45
-
14:36
-
14:24
-
13:42
-
12:52
-
12:15
-
11:47
-
10:46
-
09:45
-
09:00
-
05:55
-
00:56
-
00:04
- 26 мая 2023
-
23:42
-
23:03
-
22:44
-
22:31
-
22:14
-
21:47
-
21:31