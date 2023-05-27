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Шарлю Леклеру грозит штраф за блокировку Ландо Норриса в квалификации

Шарлю Леклеру грозит штраф за блокировку Ландо Норриса в квалификации
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Действия гонщика «Феррари» Шарля Леклера в квалификации Гран-при Монако оказались под расследованием со стороны судей. В третьем сегменте квалификации монегаск явно помешал британскому пилоту «Макларена» Ландо Норрису, когда в тоннеле остался на гоночной траектории и тем самым вынудил Норриса затормозить и прервать быстрый круг.

Если судьи по итогам выяснения всех обстоятельств инцидента подтвердят вину Леклера, то ему грозит потеря нескольких позиций на стартовой решётке. Леклер занял в квалификации Гран-при Монако третье место, Норрис стал десятым. Поул-позишен завоевал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который в самом конце сессии опередил представителя «Астон Мартин» Фернадо Алонсо.

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