«Неуклюжее высказывание». Штайнер — о резких словах в адрес Мика Шумахера в марте

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал комментарий по поводу своего резкого высказывания в адрес Мика Шумахера, который был основным пилотом команды на тот момент.

«Нельзя запрягать мёртвую лошадь», — сказал он в марте.

Учитывая тот факт, что у семьи Мика есть лошадиное ранчо в Техасе, и учитывая тяжёлое состояние здоровья Михаэля Шумахера, Штайнер признаёт, что это было бесчувственно.

«В Америке так говорят. Но я не хотел сказать, что Мик умер или что-то в этом роде. Возможно, это было неуклюжее высказывание, потому что немецкий перевод был слишком резким и прямым. Я должен был сказать это по-другому. Я не думал об этом в то время, потому что для меня это было заявление, которое ты делаешь, когда открыто говоришь по-английски.

Лично у меня нет никаких проблем с Миком. Наши отношения были выставлены в худшем свете, чем они были на самом деле. Может быть, они не были фантастическими, но точно не плохими.

После первой гонки стало ясно, что приглашение Хюлькенберга было правильным решением для команды. Он принёс с собой большой опыт и стабильность. Все здесь с энтузиазмом восприняли это решение, никто не был настроен негативно. сразу же нашёл общий язык со своими инженерами и механиками. Он усердно работает», — приводит слова Штайнера GrandPrix.com.