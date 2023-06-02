Серхио Перес прокомментировал ошибки, допущенные во время Гран-при Монако

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался насчёт ошибок, допущенных во время прошедшего Гран-при Монако.
«Формула-1 – моя страсть. Я живу ради этого, поэтому такие гонки делают мне больно. Ты усердно работал весь уикенд, а потом возникает ощущение, что ты подвёл всю команду.
Но сейчас я оставил это позади. Для меня было очень важно поднять руку, думаю, каждый раз, когда ты совершаешь ошибку, ты должен сделать это – взять на себя ответственность.
Хорошая вещь в том, что у меня есть скорость, поэтому я могу сосредоточиться на следующих уикендах. Сейчас я главным образом сфокусирован на следующих этапах, хочу выигрывать, сделать так, чтобы победы были на моей стороне», – приводит слова Переса ESPN.
Напомним, из-за ошибок во время гонки в Монако Перес финишировал на 17-м месте, проиграв своему напарнику Максу Ферстаппену два круга. Сейчас мексиканец занимает второе место в личном зачёте, имея в своём активе 105 очков.
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