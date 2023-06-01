Перес заявил, что верит в возможность победить Ферстаппена

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался на тему конкуренции со своим напарником Максом Ферстаппеном в борьбе за чемпионский титул в Формуле-1.
«Так или иначе, я состязался с Максом с самого начала сезона. Где-то получалось лучше, где-то хуже, но я хочу продолжать бороться с ним.
Мне кажется, быть напарником Ферстаппена – сложнейшая вещь, которую можно себе представить. Он совершенен во многих аспектах, но я верю, что победить его возможно.
Мой результат в Азербайджане (Перес выиграл гонку, оставив Ферстаппена позади. – Прим. «Чемпионата»)? Я должен делать это регулярно. Это наша главная цель», – приводит слова Переса ESPN.
Напомним, после семи этапов текущего сезона Ферстаппен возглавляет личный зачёт чемпионата мира Формулы-1, набрав 144 очка. Перес расположился на втором месте, имея в своём активе 105 баллов.
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