Ирвайн: Хэмилтон уже не в том возрасте, чтобы переходить в «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1 Эдди Ирвайн считатет, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не станет переходить в «Феррари» на закате карьеры.
«Хэмилтон уже не в том возрасте, чтобы переходить в «Феррари». Все скажут, что он ушёл за деньгами. Да и Скудерии он не нужен.
Я считаю, что Хэмилтон должен был покинуть Формулу-1 после концовки сезона-2021 в Абу-Даби. Тогда он сделал всё, что мог, и проиграл самым жестоким образом.
Льюис остался в Формуле-1 и сегодня борется с соперниками, которые намного моложе его. Видно, что он по-прежнему любит гонки, и это очень хорошо. Но одного таланта мало, чтобы выигрывать дальше», – приводит слова Ирвайна La Gazzetta dello Sport.
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