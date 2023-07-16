Ирвайн: Хэмилтон уже не в том возрасте, чтобы переходить в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Эдди Ирвайн считатет, что пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не станет переходить в «Феррари» на закате карьеры.

«Хэмилтон уже не в том возрасте, чтобы переходить в «Феррари». Все скажут, что он ушёл за деньгами. Да и Скудерии он не нужен.

Я считаю, что Хэмилтон должен был покинуть Формулу-1 после концовки сезона-2021 в Абу-Даби. Тогда он сделал всё, что мог, и проиграл самым жестоким образом.

Льюис остался в Формуле-1 и сегодня борется с соперниками, которые намного моложе его. Видно, что он по-прежнему любит гонки, и это очень хорошо. Но одного таланта мало, чтобы выигрывать дальше», – приводит слова Ирвайна La Gazzetta dello Sport.