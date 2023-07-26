«Аудиторы Формулы-1 задавали кучу вопросов». Тото Вольф – о потолке расходов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о проверке команд Формулы-1 со стороны аудиторов на предмет возможного нарушения потолка расходов. Ранее сообщалось, несколько гоночных коллективов подозреваются в его нарушении по итогам прошлого года.

«Они [аудиторы Формулы-1] обращались с кучей вопросов ко многим командам, и это показывает, насколько надёжен процесс. Это хорошо. Сильные аудиторы полезны для Формулы-1. Нам необходимо пресекать любые непреднамеренные или намеренные нарушения потолка расходов.

В больших командах работают тысячи людей. Существуют различные проекты — коммерческие и некоммерческие. В нашем случае всё немного проще, потому что у нас всё в одном лице. Ситуация становится более сложной, когда появляется больше разнообразных дочерних компаний. Я никогда не стеснялся говорить, что с регламентом 2026 года мы должны избавиться от всего этого», — приводит слова Вольфа Sly Sports.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?