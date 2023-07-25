Хорнер сделал заявление о расходе «Ред Булл» в сезоне-2022 на фоне подозрений соперников

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что траты команды в прошлом году были меньше установленного потолка расходов. Ранее сообщалось, что «Ред Булл» стал одной из нескольких команд, в отношении которых есть подозрение в превышении лимита бюджета, который в этом сезоне составляет $ 135 млн (в прошлом сезоне было $ 140 млн).
«В прошлом году Макс повредил переднее антикрыло, а Чеко попал в аварию в Монреале. Дорабатывать машину мы могли лишь в очень ограниченных масштабах. И траты в прошлом году были на несколько миллионов ниже установленного лимита. Очевидно, что в этом году самым большим препятствием, с которым мы сталкиваемся, является нехватка времени при работе в аэродинамической трубе. Его значительно меньше, чем у любого из наших конкурентов, поэтому мы должны быть очень дисциплинированными в том, на чём фокусируем внимание», — приводит слова Хорнера Sky Sports.
Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:
- 25 июля 2023
-
15:23
-
14:33
-
13:18
-
12:37
-
12:30
-
11:41
-
11:30
-
10:50
-
10:35
-
09:55
-
09:49
-
09:20
-
00:39
- 24 июля 2023
-
23:49
-
23:30
-
23:14
-
21:52
-
21:05
-
20:52
-
19:50
-
19:15
-
18:56
-
18:15
-
17:55
-
17:50
-
17:45
-
17:15
-
16:50
-
16:10
-
15:26
-
15:16
-
14:28
-
14:25
-
14:12
-
13:58