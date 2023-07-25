Хорнер сделал заявление о расходе «Ред Булл» в сезоне-2022 на фоне подозрений соперников

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что траты команды в прошлом году были меньше установленного потолка расходов. Ранее сообщалось, что «Ред Булл» стал одной из нескольких команд, в отношении которых есть подозрение в превышении лимита бюджета, который в этом сезоне составляет $ 135 млн (в прошлом сезоне было $ 140 млн).

«В прошлом году Макс повредил переднее антикрыло, а Чеко попал в аварию в Монреале. Дорабатывать машину мы могли лишь в очень ограниченных масштабах. И траты в прошлом году были на несколько миллионов ниже установленного лимита. Очевидно, что в этом году самым большим препятствием, с которым мы сталкиваемся, является нехватка времени при работе в аэродинамической трубе. Его значительно меньше, чем у любого из наших конкурентов, поэтому мы должны быть очень дисциплинированными в том, на чём фокусируем внимание», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»: