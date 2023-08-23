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Де ла Роса высказался о перспективах «Астон Мартин» после появления своей аэротрубы

Де ла Роса высказался о перспективах «Астон Мартин» после появления своей аэротрубы
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Бывший пилот Формулы-1, ныне амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса высоко оценил перспективы команды после появления собственной аэродинамической трубы. В настоящий момент работы по её созданию почти закончены.

«Аэродинамическая труба почти закончена. Когда работы будут завершены, об «Астон Мартин» можно будет говорить как до и после. В настоящий момент наша команда арендует аэродинамическую трубу у «Мерседеса».

Аэротруба — самая важная вещь для команды Формулы-1. Это то, за счёт чего повышают эффективность и получают прижимную силу. Сейчас мы находимся на заключительном этапе её создания», — приводит слова де ла Росы издание DAZN.

«Астон Мартин» открыл новую базу:

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