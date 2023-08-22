Фернандо Алонсо признался, какое достижение он предпочёл бы чемпионству в Формуле-1

Пилот команды «Астон Мартин» 42-летний испанец Фернандо Алонсо рассказал о ходе работы его команды в текущем сезоне и поделился одной из своих заветных целей.
«Я бы хотел ещё раз выиграть чемпионат, но это не высший приоритет. Мне нравится процесс, особенно сейчас в «Астон Мартин», и в будущем мы можем стать претендентами на чемпионство. Мне нравится работать с командой, потому что мы все растём в самых разных областях.
Я на 99% уверен, что снова попробую участвовать в «Дакаре», и дело не в том, что третий титул чемпиона мира является менее приоритетным, но и победа в «Дакаре» также является моим заветным желанием. Возможно, мне придется пытаться участвовать в этой гонке восемь или десять раз, пока однажды мне не повезёт и я поборюсь за победу. Но если я выиграю в Формуле-1, в гонках на выносливость и на «Дакаре», я почувствую что-то особенное для себя как для гонщика и человека», — сказал Алонсо на High Performance Podcast.
Фернандо Алонсо уже участвовал в гонке «Дакар» в 2020 году за рулём автомобиля «Тойота».
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