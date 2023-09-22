Берни Экклстоун: то, что Формула-1 делает с гонками в Америке, это сумасшествие

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун раскритиковал владельцев Liberty Media за желание расширить календарь чемпионата.

«По моему мнению, 18 гонок достаточно. Мы сделали 20, и я часто думал, что это слишком много. Потому что нужно думать о командах. Вскоре им придётся нанимать двойной персонал. При 22 или 23 гонках будет слишком много разногласий. Это вопрос времени.

Я могу понять их как предпринимателей, потому что они могут сказать, что долгосрочные соглашения приносят им гораздо больше денег. Они могут сказать, что у них десятилетние контракты или что-то около того. Так что то, что они делают, на данный момент на 100 процентов подходит им с коммерческой точки зрения.

Но без тени сомнения я бы остановился на 18 престижных гонках. Однако мы не знаем, насколько долгосрочными являются контракты на бумаге. Мы не знаем, не захотят ли они признать, что это не лучшая идея, и разорвать сделку.

Я не знаю, какова позиция Стефано Доменикали на этот счёт. Я думаю, он немного лучше осведомлён о том, что на уме у владельцев Формулы-1.

Думаю, вы видели на примере гонок в Америке, которые они устраивают, это сумасшествие. Гонка в Майами была безумной, они пытались быть американцами, я не так себе представлял Формулу-1, но они пытались быть чистой Формулой-1.

Может быть, они совершенно правы. Возможно, я ошибался, пытаясь сохранить вид Формулы-1. Я смотрю каждую тренировку и каждую гонку и думаю: «Боже мой, мы пытаемся показать Формулу-1 или что-то другое?» — приводит слова Экклстоуна Daily Mail.