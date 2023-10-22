BMW M3 победила электрические Tesla Model 3 и Nio ET5 в дрэговой гонке на четверть мили

Автомобиль BMW M3 с традиционным двигателем внутреннего сгорания оказался быстрее электрокаров Tesla Model 3 и Nio ET5 в заезде по правилам дрэг-рейсинга на четверть мили. Состязания между машиной с ДВС и электромобилями прошли на немецкой площадке компании CarWow.

Права на видео принадлежат CarWoW. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале CarWow.de.

При старте с места BMW M3 преодолела четверть мили за 11,70 секунды, второй результат остался за Tesla Model 3 — 11,77 секунды, в то время как Nio ET5 проехала указанную дистанцию за 11,94 секунды.

Отметим, что в заездах принимали участие автомобили в более стандартных комплектациях. Так, Tesla Model S Plaid в июне преодолела четверть мили на Napierville Dragway за 8,73 секунды. При этом самым быстрым электрокаром считается Rimac Nevera, который в 2021 году преодолел четверть мили за 8,582 секунды, достигнув максимальной скорости в 412 км/ч.