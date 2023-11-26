Хэмилтон: останусь в Формуле-1, пока не будет проведён Гран-при Южной Африки

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, которому в январе 2024 года исполнится 39 лет, заявил, что усиленно работает над возвращением «Королевских гонок» на африканский континент и не планирует завершать профессиональную карьеру до тех пор, пока этап Формулы-1 не будет проведён на трассе «Кьялами».

«Я работаю в закулисье, чтобы вернуть Южную Африку к гонкам, для меня это как сон. Я должен остаться, пока эта гонка не будет проведена», — приводит слова Хэмилтона Daily Express.

Гонки Формулы-1 на трассе «Кьялами» проводились 20 раз в период с 1967 по 1993 год. Наибольшее количество побед на этой трассе одержал легендарный австрийский гонщик Ники Лауда, а последним победителем Гран-при Южной Африки стал Ален Прост, выступавший за «Уильямс».