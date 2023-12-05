Ф-1 готовится объявить о Гран-при Мадрида, этап состоится в 2026 году

Формула-1 готовится объявить о Гран-при Мадрида, который войдёт в календарь 2026 года, сообщает издание OK Diario. Анонс состоится на этой неделе. Этап пройдёт на городской трассе в районе Вальдебебас.

Действующий контракт с этапом, который ежегодно проводится в Барселоне, рассчитан до 2026 года включительно, что даёт возможность Испании стать хозяйкой сразу двух Гран-при. Также сообщается, что этап в Барселоне сохранит за собой название «Гран-при Испании».

Напомним, в минувшем сезоне победителем Гран-при Испании стал триумфатор сезона и трёхкратный чемпион мира, голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым финишировал семикратный победитель чемпионата британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Замкнул тройку сильнейших ещё один представитель «Мерседеса» Джордж Расселл.