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Ф-1 готовится объявить о Гран-при Мадрида, этап состоится в 2026 году

Ф-1 готовится объявить о Гран-при Мадрида, этап состоится в 2026 году
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Формула-1 готовится объявить о Гран-при Мадрида, который войдёт в календарь 2026 года, сообщает издание OK Diario. Анонс состоится на этой неделе. Этап пройдёт на городской трассе в районе Вальдебебас.

Действующий контракт с этапом, который ежегодно проводится в Барселоне, рассчитан до 2026 года включительно, что даёт возможность Испании стать хозяйкой сразу двух Гран-при. Также сообщается, что этап в Барселоне сохранит за собой название «Гран-при Испании».

Напомним, в минувшем сезоне победителем Гран-при Испании стал триумфатор сезона и трёхкратный чемпион мира, голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым финишировал семикратный победитель чемпионата британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Замкнул тройку сильнейших ещё один представитель «Мерседеса» Джордж Расселл.

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