Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Я бы предпочёл не продолжать сезон». Хэмилтон рассказал об эмоциональном истощении

«Я бы предпочёл не продолжать сезон». Хэмилтон рассказал об эмоциональном истощении
Комментарии

Британский пилот «Мерседеса» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал об эмоциональном истощении, которое он испытывал в конце минувшего сезона Формулы-1.

«Нет, я не перегорел. И хотя я бы и предпочёл в какой-то момент не продолжать сезон, но думаю, что это из-за того, что к концу года я просто чувствовал эмоциональное истощение.

Последние этапы несомненно были сложными для всех команд, учитывая переезд из Лас-Вегаса в Абу-Даби. Я думаю, в следующем году всё должно быть организовано лучше.

Очевидно, что это был очень длинный сезон. Я думаю, что на самом деле, учитывая весь негатив, происходящий в мире, было просто довольно тяжело сохранять позитивный настрой в течение года», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

Материалы по теме
Отец Ферстаппена из-за событий 2021-го исключил, что его сын и Хэмилтон станут напарниками
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android