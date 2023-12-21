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Ферстаппен назвал трассу, которую хотел бы добавить в календарь Формулы-1

Ферстаппен назвал трассу, которую хотел бы добавить в календарь Формулы-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, какую трассу он бы хотел добавить в календарь Формулы-1.

«Какую трасс я бы хотел увидеть в календаре Формулы-1 в будущем? Для меня это Муджело. Из-за конфигурации трассы. Там так много быстрых поворотов, и я получаю удовольствие от таких трасс за рулём болида Формулы-1», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365 со ссылкой на подкаст Talking Bull.

В последний раз гонка Формулы-1 проводилась на итальянской трассе Муджело в 2020 году. Тогда победу отпраздновал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Напомним, в минувшем сезоне Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира, завоевав свой третий титул подряд. Также он помог команде одержать уверенную досрочную победу в розыгрыше Кубка конструкторов.

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