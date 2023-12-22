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«Свободного времени больше нет». Ферстаппен раскритиковал расширение календаря Ф-1

«Свободного времени больше нет». Ферстаппен раскритиковал расширение календаря Ф-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о расширении календаря Формулы-1. Напомним, в следующем году в рамках чемпионата впервые в его истории будет проведено 24 гонки.

«Я всегда говорил, что 24 гоночных уикенда – это слишком много. Дело не только в гонках – всё, что связано с гонками, усложняет задачу. Все маркетинговые мероприятия, дни на симуляторе и личные спонсорские обязательства. На самом деле у меня больше нет свободного времени», — приводит слова Ферстаппена RaceFans со ссылкой на Formule1.nl.

Ферстаппен стал чемпионом по итогам минувшего сезона Формулы-1.

Ранее Ферстаппен рассказал о планах на текущее межсезонье Формулы-1. По словам Макса, в настоящий момент он продолжаем много путешествовать.

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