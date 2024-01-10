«Сочи Автодром» больше не проводит соревнования по дрифту

Руководство трассы «Сочи Автодром» отменило второй и третий этапы межсезонного дрифт-турнира Sirius Drift Challenge – 2023/2024, ранее известного как Sochi Drift Challenge. Согласно анонсу, соревнования могут быть перенесены на трамплинный комплекс «Русские горки».

«На автодроме дисциплина «дрифт» с 2024 года под запретом, несмотря на достигнутые ранее договорённости и утверждённое расписание. Администрацией предложена альтернативная площадка для тренировок и проведения соревнований — это трамплинный комплекс «Русские горки».

Конфигурация нам подходит, а вот погодные условия для проведения второго этапа в январе и третьего этапа в феврале — нет, там снег и зима. Поэтому с большим сожалением вынужден объявить об отмене второго и третьего этапов SDC и начать подготовку к четвёртому этапу на новой конфигурации. Надеюсь, у нас всё получится и гонки в Сочи будут жить!» — сообщил в социальных сетях чемпион Гран При Российской Дрифт Серии 2022 года и один из организаторов Аркадий Цареградцев.

Напомним, в ноябре «Сочи Автодром» принял последнюю гонку в старой конфигурации, после чего был переделан, представив новую трассу протяжённостью 2,3 километра с 10 поворотами.