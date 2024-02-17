Турция хочет вернуть себе место в календаре Формулы-1 с 2026 года

Президент Федерации автомобильного спорта Турции Эрен Учлертопраги заявил о желании вернуть Гран-при Турции в календарь Формулы-1 с 2026 года.

Как он заявил в программе «Деловой мир» на канале Bloomberg HT, есть семь стран, у которых в 2026 году истекают контракты с Формулой-1. Если Формула-1 изъявит желание, то может вернуться в Турцию, обладающую по его словам очень большой аудиторией и опытом проведения гонок Ф-1.

Отмечается, что на данный момент основные причины, по которым Формула-1 не проводит гонки в Турции это сложности с финансированием, а также проблемы с проведением Гран-при в 2021 году. Но уже проведено несколько неофициальных бесед о возвращении Формулы-1 в Турцию.

Владельцам Истанбул Парка предстоит провести реконструкцию автодрома. Учлертопраги уверен, что затраты на неё обязательно окупятся в течение 30 лет эксплуатации. Он со своей стороны готов использовать все государственные связи и оказывать поддержку компаниям, которые хотят участвовать в тендерах и предпринимать усилия для возвращения Формулы-1 в Турцию.

Отмечается, что победившая в тендере компания должна будет гарантировать возвращение Гран-при Турции с 2026 года, в противном случае ей придется заплатить финансовые штрафы.