Ральф Шумахер сделал заявление о будущем Кристиана Хорнера

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт на телевидении Ральф Шумахер поделился мнением о положении дел внутри австрийской команды «Ред Булл». Ранее в отношении её руководителя проводилось внутреннее расследование. Позже он был оправдан, однако, по слухам, ситуация остаётся напряжённой. По словам Ральфа, гоночному коллективу было бы лучше, если бы Хорнер его покинул.

«Слишком много было сломано на личном уровне. Для «Ред Булл» было бы лучше, если бы Хорнер ушёл в отставку. Но я сомневаюсь, что он это сделает», — приводит слова Шумахера F1-Insider.

Напомним, Хорнера обвиняли в неподобающем поведении по отношению к одной из сотрудниц команды.

Ранее сообщалось, почему отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос не посетит Гран-при Саудовской Аравии.