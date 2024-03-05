Логан Сарджент вылетел в Бахрейне из-за неисправного руля

Руководитель команды «Уильямс» Джеймс Ваулз раскрыл причину внезапного выезда Логана Сарджента за пределы трассы во время Гран-при Бахрейна в прошлые выходные. Причиной тому послужила неисправность руля на машине американца, а именно – неожиданное изменение баланса тормозов. В результате этого колёса на машине Логана заблокировались, и она вылетела за пределы трассы. Гонщику удалось вернуться в боксы, где ему заменили руль, и он продолжил гонку, финишировав в ней последним.

«В случае с Логаном произошло самопроизвольное смещение баланса тормозов – полностью на переднюю ось. В результате этого произошел вылет.

Я знаю, что наша машина потенциально гораздо более быстра. Может мне и не следует так говорить, но к нашему счастью, наши прямые соперники тоже не набрали очков. Так что гонка, можно сказать, обнулилась обстоятельствами. Я думаю, пелотон очень плотный и у нас есть потенциал быть 11-ми. Но не для того, чтобы зарабатывать очки. Нам нужно еще поработать, чтобы попасть туда», — приводит слова Ваулза издание F1i.