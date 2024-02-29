«Это не нормально!» Техдир «Уильямса» раскритиковал ситуацию с постройкой болида

Технический директор команды «Уильямс» Пэт Фрай посетовал на поздние поставки деталей для сборки новой машины FW46.

«То, как мы создаём и собираем машину, сильно отличается от того, что я бы назвал нормальным. Это не очень эффективно. Всё делается с большими задержками. На прошлых местах работы я привык к тому, что многое делается заранее. Мы поздно получили днище, но при ограничении бюджетов это приемлемо. Но остальные детали должны поставляться намного раньше. Я никогда не сталкивался с подобным. Не хочу, чтобы такое повторилось. Я уверен, что и Джеймс Ваулз не хочет!

По сравнению с тем, как я привык, мы утвердили проекты аэродинамических элементов раньше, но сейчас мы всё ещё пытаемся получить недостающие вещи. Некоторые из них это просто набор деталей, которые ещё предстоит собрать. Кроме того, это не очень эффективно с точки зрения затрат. В конечном счёте мы вредим сами себе. Нам нужно менять подход и оптимизировать процессы. Надеюсь, в следующем году мне не придётся повторять это снова!» — приводит слова Фрая Motorsport.