Серхио Перес: «Феррари» должна была завоевать поул в Бахрейне

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что доминирующая победа его напарника по команде Макса Ферстаппена на Гран-при Бахрейна не в полной мере отражает расклад сил в пелотоне Формулы-1 сезона-2024. По мнению мексиканца, соперники «Ред Булл» на самом деле ближе, а квалификацию в Бахрейне, по его мнению, должен был выиграть кто-то из пилотов «Феррари».

«Я думаю, что все очень, очень близко. Считаю, что «Феррари» должна была завоевать поул в Бахрейне. Если говорить о гоночном темпе, то Бахрейн – это трасса, на которой, когда вы начинаете бороться, всё выглядит совсем по-другому. Мы видим, что «Феррари» очень близка к нам. «Мерседес» и «Макларен» тоже.Думаю, ситуация будет сильно зависеть от конкретной трассы. Все очень близко», — заявил Серхио Перес на пресс-конференции ФИА накануне Гран-при Саудовской Аравии.