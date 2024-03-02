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Серхио Перес прокомментировал финиш на втором месте после старта с пятого

Серхио Перес прокомментировал финиш на втором месте после старта с пятого
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал своё второе место в гонке на Гран-при Бахрейна, где он уступил только своему напарнику по команде Максу Ферстаппену.

«Я думаю, мы добились максимума. Гонка была непростой, нужно было беречь шины. Мы многому научились и набрали важные очки для чемпионата. Отличный старт сезона. Нам нужно будет всё проанализировать и быть ещё сильнее в Джидде. Думаю, мы добились хорошего импульса на начало сезона», — сказал мексиканский гонщик после финиша гонки.

Серхио Перес стартовал сегодня с пятой позиции, совершил несколько обгонов и помог команде «Ред Булл» добыть дубль на первом этапе сезона-2024 Формулы-1.

Следующий этап Формулы-1 пройдёт через неделю в Джидде, Саудовская Аравия.

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