Леклер сказал, что определит выступление «Феррари» в гонке Гран-при Китая

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о предстоящей гонке Гран-при Китая, которая состоится завтра, 21 апреля.

«Мы не ожидали, что «Макларен» и Фернандо окажутся впереди нас, но, я думаю, мы в хорошей позиции, если говорить о завтрашнем дне.

Работа с шинами будет иметь большое значение. У нас хороший гоночный темп, хорошая работа с шинами, поэтому я уверен, что завтра мы сможем вернуться на подиум. Хотя для нас было неприятным сюрпризом то, что нас обошли «Макларен» и Фернандо», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

Напомним, начало гонки Гран-при Китая – в 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее Леклер высказался о своих отношениях с Сайнсом после жёсткой обороны Карлоса в спринте.