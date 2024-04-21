Ферстаппен уверенно выиграл Гран-при Китая, Норрис – 2-й, Перес – 3-й

На Международном автодроме Шанхая завершился Гран-при Китая Формулы-1. Его победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Еще один пилот «Ред Булл» Серхио Перес замкнул тройку сильнейших.
Формула-1. Гран-при Китая. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов.
2. Ландо Норрис («Макларен») +13.757
3. Серхио Перес («Ред Булл») +18.483
4. Шарль Леклер («Феррари») +23.127
5. Карлос Сайнс («Феррари») +33.545
6. Джордж Расселл («Мерседес») +37.670
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +43.414
8. Оскар Пиастри («Макларен») +53.896
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +55.139
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +57.644
11. Эстебан Окон («Альпин») +1:00.165
12. Александер Албон («Уильямс») +1:02.842
13. Пьер Гасли («Альпин») +1:07.910
14. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1:10.163
15. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:12.473
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1:19.607
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:20.298
18. Даниэль Риккардо («РБ») — сход
19. Юки Цунода («РБ») — сход
20. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — сход
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