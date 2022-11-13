Sonic Frontiers отлично стартовала в Steam

Valve представила топ самых продаваемых игр и устройств в Steam в период с 7 по 13 ноября. Call of Duty Modern Warfare 2 вновь стала лидером, второе издание шутера заняло пятую строчку.
Как и на прошлой неделе, портативная Dteam Deck занимает второе место, на третьем расположилось новое приключение знаменитого ёжика Соника — Sonic Frontiers. Второе издание ураганного платформера захватило и 10-е место чарта. Игра оказалась настоящим хитом, сейчас её рейтинг в Steam составляет 91%. А пиковый онлайн уже превысил 13 тыс. человек и продолжает расти — это рекорд серии.
В топ-10 также попала свежая Football Manager 2023. А благодаря шумихе вокруг God of War Ragnarok в чарт вернулась God of War 2018 года — приключение заняло восьмое место. Кроме того, игра в магазине Valve сейчас продаётся с 20-процентной скидкой.
Чарт продаж в Steam с 7 по 13 ноября:
- 13 ноября 2022
-
19:40
-
19:37
-
19:25
-
17:50
-
17:45
-
17:11
-
16:00
-
15:06
-
14:30
-
13:53
-
13:21
-
12:36
-
11:10
-
00:12
-
00:11
- 12 ноября 2022
-
18:55
-
18:18
-
17:48
-
17:07
-
16:18
-
15:40
-
14:55
-
13:56
-
13:56
-
13:26
-
13:14
-
13:06
-
12:49
-
12:37
-
10:00
-
03:41
-
01:14
- 11 ноября 2022
-
22:07
-
21:51
-
21:36