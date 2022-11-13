Sonic Frontiers отлично стартовала в Steam

Valve представила топ самых продаваемых игр и устройств в Steam в период с 7 по 13 ноября. Call of Duty Modern Warfare 2 вновь стала лидером, второе издание шутера заняло пятую строчку.

Как и на прошлой неделе, портативная Dteam Deck занимает второе место, на третьем расположилось новое приключение знаменитого ёжика Соника — Sonic Frontiers. Второе издание ураганного платформера захватило и 10-е место чарта. Игра оказалась настоящим хитом, сейчас её рейтинг в Steam составляет 91%. А пиковый онлайн уже превысил 13 тыс. человек и продолжает расти — это рекорд серии.

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В топ-10 также попала свежая Football Manager 2023. А благодаря шумихе вокруг God of War Ragnarok в чарт вернулась God of War 2018 года — приключение заняло восьмое место. Кроме того, игра в магазине Valve сейчас продаётся с 20-процентной скидкой.

Чарт продаж в Steam с 7 по 13 ноября: