Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sonic Frontiers отлично стартовала в Steam

Sonic Frontiers отлично стартовала в Steam
Комментарии

Valve представила топ самых продаваемых игр и устройств в Steam в период с 7 по 13 ноября. Call of Duty Modern Warfare 2 вновь стала лидером, второе издание шутера заняло пятую строчку.

Как и на прошлой неделе, портативная Dteam Deck занимает второе место, на третьем расположилось новое приключение знаменитого ёжика Соника — Sonic Frontiers. Второе издание ураганного платформера захватило и 10-е место чарта. Игра оказалась настоящим хитом, сейчас её рейтинг в Steam составляет 91%. А пиковый онлайн уже превысил 13 тыс. человек и продолжает расти — это рекорд серии.

Новость по теме
Sonic Frontiers мощно стартовала в Steam. У неё уже пара рекордов

В топ-10 также попала свежая Football Manager 2023. А благодаря шумихе вокруг God of War Ragnarok в чарт вернулась God of War 2018 года — приключение заняло восьмое место. Кроме того, игра в магазине Valve сейчас продаётся с 20-процентной скидкой.

Чарт продаж в Steam с 7 по 13 ноября:

  1. Call of Duty: Modern Warfare 2.
  2. Steam Deck.
  3. Sonic Frontiers (новинка).
  4. Football Manager 2023 (новинка).
  5. Call of Duty: Modern Warfare 2.
  6. Warhammer 40,000: Darktide (предзаказ).
  7. Soulstone Survivors (новинка).
  8. God of War.
  9. Deep Rock Galactic.
  10. Sonic Frontiers (новинка).
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022