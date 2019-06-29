Дневник толстяка. Эксперименты худеющего: открытия и провалы

Прежде чем мы перейдем к теме питания, которой я посвятил целых две статьи, небольшой итог полезных открытий и советов, опробованных на себе.

Проанализируйте своё тело, прежде чем что-то менять в образе жизни. Первым шагом может стать биоимпедансный анализ. Благодаря ему, вы узнаете структуру своего тела, высчитаете процент лишнего жира, измерите метаболизм, дыхание и узнаете о себе много всего интересного. Вот итог моего анализа (биоимпедансный анализ). Его я прошел своём фитнес-клубе Crocus Fitness Кунцево.

Фото: Валерия Шугурина, «Чемпионат»

Замеряйте талию раз в неделю чуть ниже пупка и натощак. Это главные цифры, которые подскажут вам, идет ли процесс похудения.

раз в неделю чуть ниже пупка и натощак. Это главные цифры, которые подскажут вам, идет ли процесс похудения. Проанализируйте своё питание , прежде чем что-то менять в меню. Для этого отлично подойдут приложения в смартфоне MyFitnessPal, FatSecret и другие. Калории, жиры, белки и углеводы будут как на ладони. Кухонные весы помогут вам замерить вес порций, который затем надо внести в приложение.

, прежде чем что-то менять в меню. Для этого отлично подойдут приложения в смартфоне MyFitnessPal, FatSecret и другие. Калории, жиры, белки и углеводы будут как на ладони. Кухонные весы помогут вам замерить вес порций, который затем надо внести в приложение. Уменьшите размер порции . Увеличьте количество приемов еды до пяти с интервалом 2-3 часа.

. Увеличьте количество приемов еды до пяти с интервалом 2-3 часа. Не забывайте про воду! Рекомендуется выпивать 30 мл воды на 1 кг веса.

Рекомендуется выпивать 30 мл воды на 1 кг веса. Постепенно исключайте из меню продукты , которые не будут способствовать похудению. За время эксперимента я полностью исключил жареное, фаст-фуд, минимизировал сладкое и убрал любимый сыр.Двигайтесь поступательно и тогда точно не испытаете трудностей с отказом от привычных блюд.

, которые не будут способствовать похудению. За время эксперимента я полностью исключил жареное, фаст-фуд, минимизировал сладкое и убрал любимый сыр.Двигайтесь поступательно и тогда точно не испытаете трудностей с отказом от привычных блюд. Добавьте спорт, продумайте итоговую цель – все это мы еще не раз обсудим в рамках блога.

Дневник толстяка: испытание all-inclusive. Поехать в Турцию и не набрать вес Как я выживал в турецком отеле, превращал еду в цифры, просыпался в 7 утра без сил встать с кровати и всё равно не набрал в весе.

Дневник толстяка. Что делать, если нет времени не только готовить, но и есть? Чисто мужской подход. О том, как я экспериментировал с питанием и нашёл подходящий для себя вариант.

«Остеокто»? Зачем худеющему идти к остеопату?

В промежутках между залом и налаживанием своего питания, мне довелось опробовать абсолютно новое для себя направление в медицине – остеопатия. Оказалось, что некоторые мои друзья и коллеги уже давно открыли для себя остеопата и многие остались довольны. Восторженные отзывы доходили порой до превосходной степени: «научился дышать по-настоящему», «навсегда забыл о боли в спине и коленях». Но были и те, кто сдержанно относился: «хуже не стало и ладно». Под натиском информации от спортсменов и таких же худеющих я просто не мог пройти мимо. До похода к специалисту я искренне не понимал, что меня ждет. Все должно было стать в новинку для яркости эмоций.

Фото: Валерия Шугурина, «Чемпионат»

Остановимся на трактовке лишь главного термина. Остеопатия – научно доказанный метод, при помощи которого доктор воздействует руками на тело человека. На «Чемпионате» уже подробно разобрали это направление, поэтому перейдем сразу к моим впечатлениям.

Ловкость рук: остеопатия от «А» до «Я» Что такое остеопатический чекап и как часто вам необходимо его проходить?

Для чистоты эксперимента нужен был не просто специалист, а целое учреждение, которое специализируется на остеопатии. Выбор был сделан по рекомендации и пал на «Остеополиклиник». Да захода в кабинет к доктору, я испытывал легкий мандраж. Кто его знает, что меня ждет. Но увидев благодушно настроенного врача нервозность ушла сама собой. Меня должна была обследовать девушка, и даже тот факт, что необходимо остаться лишь в одних трусах, никак не пугал. На себе ощутил силу правильного психологического контакта с пациентом.

Фото: Валерия Шугурина, «Чемпионат»

На кушетке мне довелось провести без малого час. За это время остеопат с помощью метода пальпации проверила суставы рук и ног, мышечные ткани всего организма, пыталась выявить нарушения подвижности внутренних органов и тканей. Отдельное внимание уделила позвоночнику. Определила позвонки, для которых необходима ежедневная разминка: руки за головой, голова слегка наклонена вперед и очень медленно двигается влево и вправо.

Фото: Валерия Шугурина, «Чемпионат»

Комплексное обследование внутренних органов не выявило патологий и изменений. При этом врач четко определила места, где были травмы и повреждения. Дала соответствующие рекомендации. Ближе к концу сеанса я начал понимать, почему некоторые мои друзья в восторге от остеопатии:

без болезненных процедур, анализов и препаратов можно получить диагностику всего тела с указанием проблемных зон

рекомендации специалиста позволяют без каких-либо навыков и дополнительного инвентаря положительно влиять на организм, особенно при сидячем образе жизни.

не только физическая, но и психологическая нагрузка спадает с плеч. Я испытал смешанное чувство расслабления и мобилизации организма.

остеопатия – это еще один метод проверки своего тела. При работе в зале и на тренажерах, особенно без тренера, многие испытывают страх, что негативно влияют на свой организм. Бояться последствий для здоровья. Но когда ты знаешь, что все хорошо или, наоборот, какие-то упражнения стоит исключить из-за негативного влияния, например, на тазобедренный сустав, то занятия проходят гораздо спокойнее.

Вместо вывода: всё встало на свои места

Остеопат бесспорно был мне полезен, так как на основе его рекомендаций я немного скорректировал программу в зале. Если занимаетесь регулярно и интенсивно, то хотя бы раз посетить такого специалиста просто необходимо.

Эксперимент по очищению организма: как я не выдержал детокс-экзамен?

Вернемся к еде и моей силе воли. Если вы читали один из моих прошлых материалов, то знаете какой стресс испытал мой организм в рабочем отпуске, считай командировке. Всему виной вкусная, но вредная пища и алкоголь. Организму нужна была чистка. На помощь был призван модный детокс.

Красивое и, одновременно, по-научному серьезное слово «детокс» манило новым вызовом. Я даже не подозревал насколько непростым.

Детокс (детоксикация) – программа для очищения организма. Фактически это новый цикл питания, который может длиться несколько дней.

Детокс-программ немало, но чаще всего она ведёт к полному отказу от привычных продуктов в пользу соков и смузи. Именно такой путь был уготован мне.

Детокс. Мне говорили: «Будешь пить сок и похудеешь». Что на самом деле? Теория и практика. Можно ли сбросить пару килограмм на соках и смузи?

«Бывалые» коллеги предупредили меня, что организм стоит приготовить к детоксу, не перегружая какое-то время тяжелой пищей. Чуть позже мне позвонила миловидная девушка из компании SoloFood и дала подробную инструкцию на тему, от чего нужно будет отказаться. Оказалось, что отказаться придётся от жирного и жареного, мяса, алкоголя, молока и даже кофе. Если будет тяжело соблюдать питьевую диету, позвольте себе сельдерей. Помимо этого мне посоветовали заменить силовые тренировки на прогулку или йогу.

Я даже немного расстроился, ведь у меня по плану стояли интенсивные занятия в зале. Но решил рискнуть и подтвердил начало курса буквально на следующий день после возвращения из отпуска.

Сам детокс должен был продлиться 3 дня. Как это работает? Баночки с напитками привозили каждое утро, предварительно обговорив удобное время. В первый день я с большим интересом открыл упаковку и увидел 7 бутылочек с разным наполнением. На крышке был порядковый номер и оптимальное для приёма время. Внутри всевозможные вкусы и самые разнообразные сочетания – вот морковь, свекла, яблоко, имбирь, лимон, следом бутылочка с клубникой, киви, яблоком лимоном.

Фото: Валерия Шугурина, «Чемпионат»

Воодушевившись, я начал курс. Первые полдня всё шло замечательно. Работы было много, но сил хватало. Чувствовалось, что я готов продержаться и больше трёх дней. Но ближе к вечеру, я пропустил нужный интервал приёма смузи и меня одолело чувство голода. Не повторяйте моих ошибок. Придя домой, я интуитивно заглянул в холодильник. Увидел седьмую бутылочку и понял, что она отлично зайдёт под капустный салат. Пожевал что-то на автомате и сразу полегчало.

Утром меня ждала тренировка в зале. Отказываться от неё не хотелось, поэтому просто предупредил тренера, что сейчас второй день детокса и со мной нужно помягче. Однако даже не самая напряжённая тренировка отняла много сил. К вечеру голод становился непреодолимым, и уже ближе к ужину я позволил себе немного гречки с вареной котлетой. Меня хватило всего на 2 дня, детокс-экзамен я не выдержал. И всё потому, что пренебрёг советами консультирующего нутрициолога и не убрал из расписания силовую тренировку.

Но. Эти два дня заставили меня по-другому посмотреть на детокс. Раньше мне казалось, что это всё «женские штучки», абсолютно неприемлимые для мужчин. Но затем узнал больше о концепции «очищающих программ» и пересмотрел свои взгляды. Детокс-напитки отлично очищают организм и выводят из него шлаки и токсины. В итоге, дисциплинированное следование инструкциям приводит к снижению отечности, разгону метаболизма и даже улучшению качества кожи. Моя коллега по эксперименту скинула за три дня 2,5 килограмма и наверное именно этот результат замотивировал меня попробовать программу ещё раз.

Вывод

Детокс полезная и нужная вещь, если вы досконально соблюдаете все рекомендации. Заранее готовьте организм, избегайте суровых физических нагрузок, настройте на нужный лад не только тело, но и дух. А ведь та милая девушка из Solofood меня предупреждала. Жаль, что после отпуска, я не взял еще неделю, чтобы прийти в себя, казалось, что продержаться будет очень просто…