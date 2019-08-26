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Чемпион мира по воркауту 2019. Аарон Вирабян по прозвищу Армянский Брюс Ли

«Чемпионат»
Армянский Брюс Ли. Сколько раз отжался чемпион мира по воркауту?
Рассказываем, почему чемпионат мира проходил в Пскове и что такого сделал Аарон Вирабян, чтобы победить.
Lifestyle / Фитнес 0

Спортсмен Аарон Вирабян уже вписал своё имя в книгу рекордов Гиннесса и не останавливается на своих достижениях. Сначала он 107 раз отжался на брусьях, затем повторил уникальные отжимания Брюса Ли на двух пальцах одной руки. Теперь представитель Армении выиграл прошедший в Пскове чемпионат мира по уличному воркауту.

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Чемпионат проходил на специально оборудованной воркаут-площадке, где в 2018 году уже состоялись соревнования Workout games, реализуемые Федерацией воркаута России. Псков принимает масштабные спортивные мероприятия в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», который включён в национальный проект «Демография».

В соревнованиях принимали участие спортсмены из 18 стран, в том числе из Бразилии, Чили, Марокко и Норвегии. Аарон выступал в категории «силовой воркаут», показав отличные результаты:

— подтягивания с дополнительным весом 24 кг — 18 повторений,

— отжимания на брусьях с весом 32 кг — 38 повторений,

— приседания с весом 90 кг — 86 повторений.

На второе место на пьедестале встал Дмитрий Липанов, третье досталось спортсмену из Польши.

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Он отжался на двух пальцах 55 раз за минуту и теперь попадёт в Книгу рекордов Гиннесса.

Как у Аарона получается побеждать соперников и бить рекорды?

Конечно, дело в долгой и упорной подготовке, но не обошлось и без генетики. Он начал тренировки под влиянием рассказов о дедушке — чемпионе мира по тяжёлой атлетике.

Но сам спортсмен считает, что важно воспитать в себе дух воина. Его рекорды не ради заработка или славы. Цель Аарона — привлечь внимание к себе для того, чтобы продвигать здоровый образ жизни среди современных молодых людей.

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