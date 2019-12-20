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Тестостерон под контролем. Как и зачем поддерживать уровень гормона в крови

Ольга Ситникова
Вся правда о тестостероне. Гормон, который делает мужчину мужчиной
Его дефицит может привести к проблемам не только в спортзале, но и в постели.
Lifestyle / Город

Тестостерон — важнейший гормон в жизни мужчины. От его уровня в крови зависит очень многое. Большинство людей связывает гормон и его роль в теле исключительно с внешними проявлениями: грубый голос, обильная растительность, способность к набору мышечной массы и так далее.

Но мало кто задумывается, что низкая концентрация гормона в крови мужчины может привести к серьёзным психологическим проблемам. Ведь помимо всего перечисленного именно тестостерон непосредственно влияет на уровень энергии, работоспособность, умственную деятельность и наличие здорового интереса к противоположному полу.(смотреть исследование).

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и «Эвалар» мы хотим раз и навсегда разобраться в вопросе, зачем мужчине тестостерон и как поддерживать его уровень в организме.

Фото: istockphoto.com

Уровень тестостерона: что на него влияет?

Безусловно, на уровень тестостерона в крови мужчины влияет огромное количество внешних и внутренних факторов. Не стоит также отметать и одну из версий учёных-медиков о том, что значение имеет и генетика. Но сосредоточимся на конкретных пунктах.

  • Диета

Мужские половые гормоны вырабатываются за счёт холестерина. Именно поэтому особенно важно, чтобы в течение дня в рацион настоящего мужчины поступало достаточное количество белков и жиров. Это косвенно объясняет и тот факт, что мужчин гораздо больше, чем женщин, тянет к мясу.

Интересный факт: учёными оказано, что у мужчин-вегетарианцев уровень тестостерона снижается в среднем на 10%.
  • Климат

Распространённый стереотип о том, что самые горячие парни — южане, отнюдь не стереотип и строится на исследованиях учёных. Всё дело в том, что солнечные лучи повышают уровень тестостерона. Так что настоящим мачо сам бог велел загорать как можно чаще.

  • Вредные привычки

А вот любовь к крепким алкогольным напиткам может сыграть с мужчиной злую шутку. Биологически обоснованный факт: злоупотребление спиртным ведёт к снижению уровня тестостерона в организме и снижению полового влечения.

  • Образ жизни

Спокойный и малоподвижный образ жизни также снижает уровень тестостерона. Поэтому для мужчин важно побеждать, самоутверждаться и соревноваться с кем-либо, приносить домой «добычу». В общем, всё как и 2000 лет назад: убил мамонта — тащи его домой.

Фото: istockphoto.com

Самый мужской гормон. На что влияет уровень тестостерона?

Тестостерон влияет на облик, психологическое состояние и поведение мужчины. Благодаря естественному увеличению уровня тестостерона ещё в подростковом возрасте проявляются мужские черты.

  • Гормон оказывает влияние на правильное развитие предстательной железы, яичек и полового члена.
  • Он способствует появлению волос на теле и лице, появлению грубого и низкого тембра голоса.
  • От уровня тестостерона зависит выработка белка, который необходим для формирования мышечной ткани.
  • Благодаря тестостерону жир в мужском организме распределяется равномерно, не откладывается в области живота.
  • Нормальный уровень тестостерона — залог того, что у мужчины будет хорошее настроение.
  • Благодаря тестостерону улучшается кровообращение, которое обеспечивает нормальную эрекцию.
  • Тестостерон отвечает за поступление в мозг сигналов о влечении к противоположному полу. Таким образом, он обеспечивает мужчине не только возможность, но и желание сближаться с женщиной.

Фото: istockphoto.com

Признаки дефицита тестостерона: когда пора бить тревогу?

Статистика такова, что уже в 30-35 лет, даже у здоровых мужчин, уровень естественного тестостерона в организме начинает падать. До поры до времени это может совсем не проявляться внешне или вызывать ряд следующих симптомов.

  • Мужчина чувствует слабость в мышцах и быстро устает.
  • Проявляется одышка.
  • Увеличивается потоотделение.
  • «Скачки веса». Организм неверно перераспределяет жировые отложения, накапливая их в области живота и груди.
  • На теле становится меньше волос.
  • Ухудшается эрекция и, как следствие, снижается половое влечение.
  • На этом фоне наблюдаются резкие перепады настроения.

Фото: istockphoto.com

Как держать тестостерон под контролем? 5 простых советов

  • Сбалансированное питание

Для того чтобы уровень тестостерона находился в норме, в первую очередь необходимо правильно питаться. Вы должны придерживаться схемы белки-жиры-углеводы. При недостатке белка уровень тестостерона падает. Белок лучше брать из белого мяса, рыбы, птицы и яиц. Для повышения уровня углеводов хорошо подходят каши, такие как овсянка, гречка, рис. Вы должны получать вместе с пищей качественные жиры. Они содержатся в сёмге, растительных маслах, орехах.

  • Отказ от вредных привычек

Откажитесь от вредных привычек (алкоголь, табак, чипсы, фастфуд). Постарайтесь снизить уровень стресса.

  • Минимизируйте стресс

Ваше эмоциональное состояние напрямую влияет на уровень тестостерона в крови. Если у вас стресс, то в крови вырастает уровень кортизола, который подавляет тестостерон.

Фото: istockphoto.com

  • Займитесь спортом

Рекомендуются регулярные физические нагрузки.

  • Принимайте добавки

Для повышения уровня тестостерона и поддержания его в норме издревле применялось растение Якорцы Стелющиеся (лат. Tríbulus terréstris). В современном мире доступны натуральные лекарственные средства на основе этого растения. Современные ученые приводят более конкретные данные о действии якорцев.

Проведённые научные исследования подтвердили, что в якорцах стелющихся содержатся стероидные компоненты природного происхождения, которые способствуют повышению уровня тестостерона. Также у мужчин они восстанавливают и улучшают сексуальное либидо, удлиняют время эрекции, стимулируют сперматогенез, увеличивая количество сперматозоидов, снижают уровень холестерина.

Интересный факт: учёные также обнаружили, что якорцы обладают адаптогенными и антибактериальными свойствами. Хотя они и восстанавливают уровень тестостерона, но при этом выработка гормона не превышает нормальный физиологический уровень. Таким образом, они приносят мужскому организму значительную пользу.

Фото: istockphoto.com

Средства на основе якорцев находят широкое применение среди спортсменов. Известно, что они используются как стимуляторы набора мышечной массы, что напрямую связано с уровнем тестостерона.

Эффекс Трибулус от компании Эвалар – 100-процентное натуральное лекарство на основе якорцев стелющихся:

· способствует повышению уровня тестостерона;
· лечит нарушения эрекции;
· удлиняет время эрекции;
· стимулирует сперматогенез;
· снижает уровень холестерина
· повышает иммунитет.

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