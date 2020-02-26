Весне дорогу: спортивные события, которые ждут нас в новом сезоне

Весна уже совсем близко, и она обещает быть по-настоящему спортивной. В нашей традиционной подборке – мероприятия, которые помогут получить незабываемые эмоции и заряд бодрости на весь сезон. А уж наблюдать за событиями или быть их активным участником — решать вам!
Танцевальная тренировка Nike
Когда? 1 марта
Где? Nike Box MSK, парк Горького, Москва
Не так давно Nike Box MSK запустил новую серию тренировок. На этот раз провести выходные активно смогут не взрослые, а дети и подростки. Танцевальное занятие проведёт Lil Jazz House Dance — опытный профессионал в своём деле, член команд AFRAW TEAM, XPRESSIONZ FAMILY и DANCE FUSION FAMILY и знаток стилей Hip Hop, Dancehall, House и Jerkin & Afro Modern.
Детей в возрасте от 8 до 12 лет в парке Горького ждут к 15:00, а подростков от 12 до 16 лет — к 16:15. Главное — успеть заранее зарегистрироваться. Заполнить заявку за ребёнка младше 14 лет должен родитель или опекун.
Подробнее на официальном сайте www.nike.com.
Runbase Long Run
Когда? 1 марта
Где? Runbase на Лужнецкой набережной, Москва
Дистанции: 10 км / 12 км / 14 км
Первый день весны можно отметить продуктивно вместе с Adidas Runners. Длительная пробежка, которую организует бренд, проводится каждую неделю.Тренировка включает несколько дистанций в различном темпе, так что каждый может выбрать километраж по вкусу и уровню подготовки. Не беспокойтесь, тренер или пейсер будут сопровождать все группы. Всего в пробежке могут принять участие 200 человек, так что поспешите заполнить заявку. Не забудьте про экипировку и зовите с собой друзей!
Необходима бесплатная регистрация.
Подробнее на официальном сайте www.adidas.ru.
Весенний марафон Онегинъ
Когда? 8 марта
Где? Удельный парк, Санкт-Петербург
Дистанции: 1 км / 5,275 км / 10,55 км / 21,1 км / 42,2 км / 63,3 км
Фото: russiarunning.com
Совсем скоро в Санкт-Петербурге пройдёт IV Весенний ОнегинЪ Марафон. Он традиционно посвящён Международному женскому дню, любви и… Пушкину. Над произведением «Евгений Онегин» писатель работал семь лет и закончил книгу в 1830 году. В 2020-м отмечается 190 лет со дня окончания романа.
Один из главных парных стартов грядущего забега называется «Онегин & Татьяна» и рассчитан на 5,275 км. Мероприятие также включает в себя обычные сольные дистанции, северную ходьбу, спортивную ходьбу, каникросс, FUN старты для детей и взрослых длиной в 1 км.
Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.
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Лыжня добра
Когда? 9 марта
Где? Лыжная база «Южный», Пермь
Дистанция: 1 км
Лыжня добра – это ежегодный благотворительный лыжный забег в поддержку детей, больных муковисцидозом. Событие приурочено к Международному дню редких заболеваний. Этот старт — не про соревновательный дух и конкуренцию. Абсолютно каждый участник, прошедший дистанцию, будет признан победителем и награждён медалью. А все собранные средства направятся на приобретение дыхательных тренажёров и лечебного питания для маленьких подопечных фонда «МечтаЯжить».
Для участия необходима платная регистрация.
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Московский турнир по баскетболу
Когда? 14-15 марта
Где? «Крокус Экспо», Москва
Фото: istockphoto.com
В середине марта состоится настоящий праздник для любителей баскетбола. Чемпионат соберёт на паркете игроков разных уровней: от новичков до настоящих профессионалов. Мероприятие включает как баскетбольный турнир, так и дневную программу для всей семьи. Помимо игр, гостей ждут различные спортивные активности, интерактивные зоны, фудкорт с кухнями из разных стран, танцы и музыка. Поддерживать атмосферу будут МС, диджеи и лучшие танцоры города.
Необходима предварительная регистрация команды.
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Ironstar & World Class Indoor
Когда? 28 марта
Где? TBA, Москва
Фото: iron-star.com
Indoor-триатлон — это соревнования в закрытом помещении: плавание в бассейне, гонка на велотренажёре и дистанция на беговой дорожке. В таком формате триатлеты не ограничены чётким километражем. Участники ориентируются только на лимит времени в полтора часа. За отведённые 30 минут на каждый вид активности необходимо проплыть, накрутить и пробежать как можно больше.
Регистрация на соревнование уже закрыта, но у каждого желающего есть возможность прийти и поболеть за участников. Гости могут расположиться в баре или комфортабельном холле. Если вы хотите попасть в зону, где состязаются триатлеты, не забудьте взять с собой сменную обувь и спортивную форму.
А для тех, кто готов проверить и свои силы в триатлоне, Ironstar уже открыл регистрацию на старты 29 и 30 мая в Сочи. В жаркие выходные можно преодолеть дистанции SPRINT, IRONSTAR 113, SWIMSTAR MILE, SWIMSTAR DBMILE, IRONLADY и STARKIDS.
Фото: iron-star.com
Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.
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