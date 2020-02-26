Весне дорогу: спортивные события, которые ждут нас в новом сезоне

Совмещаем спорт с благотворительностью, играем в баскет и узнаём, что общего у бега и Евгения Онегина.

Весна уже совсем близко, и она обещает быть по-настоящему спортивной. В нашей традиционной подборке – мероприятия, которые помогут получить незабываемые эмоции и заряд бодрости на весь сезон. А уж наблюдать за событиями или быть их активным участником — решать вам!

Танцевальная тренировка Nike

Когда? 1 марта

Где? Nike Box MSK, парк Горького, Москва

Не так давно Nike Box MSK запустил новую серию тренировок. На этот раз провести выходные активно смогут не взрослые, а дети и подростки. Танцевальное занятие проведёт Lil Jazz House Dance — опытный профессионал в своём деле, член команд AFRAW TEAM, XPRESSIONZ FAMILY и DANCE FUSION FAMILY и знаток стилей Hip Hop, Dancehall, House и Jerkin & Afro Modern.

Детей в возрасте от 8 до 12 лет в парке Горького ждут к 15:00, а подростков от 12 до 16 лет — к 16:15. Главное — успеть заранее зарегистрироваться. Заполнить заявку за ребёнка младше 14 лет должен родитель или опекун.

Подробнее на официальном сайте www.nike.com.

Runbase Long Run

Когда? 1 марта

Где? Runbase на Лужнецкой набережной, Москва

Дистанции: 10 км / 12 км / 14 км

Первый день весны можно отметить продуктивно вместе с Adidas Runners. Длительная пробежка, которую организует бренд, проводится каждую неделю.Тренировка включает несколько дистанций в различном темпе, так что каждый может выбрать километраж по вкусу и уровню подготовки. Не беспокойтесь, тренер или пейсер будут сопровождать все группы. Всего в пробежке могут принять участие 200 человек, так что поспешите заполнить заявку. Не забудьте про экипировку и зовите с собой друзей!

Необходима бесплатная регистрация.

Подробнее на официальном сайте www.adidas.ru.

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Весенний марафон Онегинъ

Когда? 8 марта

Где? Удельный парк, Санкт-Петербург

Дистанции: 1 км / 5,275 км / 10,55 км / 21,1 км / 42,2 км / 63,3 км

Фото: russiarunning.com

Совсем скоро в Санкт-Петербурге пройдёт IV Весенний ОнегинЪ Марафон. Он традиционно посвящён Международному женскому дню, любви и… Пушкину. Над произведением «Евгений Онегин» писатель работал семь лет и закончил книгу в 1830 году. В 2020-м отмечается 190 лет со дня окончания романа.

Один из главных парных стартов грядущего забега называется «Онегин & Татьяна» и рассчитан на 5,275 км. Мероприятие также включает в себя обычные сольные дистанции, северную ходьбу, спортивную ходьбу, каникросс, FUN старты для детей и взрослых длиной в 1 км.

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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Лыжня добра

Когда? 9 марта

Где? Лыжная база «Южный», Пермь

Дистанция: 1 км

Лыжня добра – это ежегодный благотворительный лыжный забег в поддержку детей, больных муковисцидозом. Событие приурочено к Международному дню редких заболеваний. Этот старт — не про соревновательный дух и конкуренцию. Абсолютно каждый участник, прошедший дистанцию, будет признан победителем и награждён медалью. А все собранные средства направятся на приобретение дыхательных тренажёров и лечебного питания для маленьких подопечных фонда «МечтаЯжить».

Муковисцидоз — наследственное заболевание, при котором из-за генной мутации нарушается функция желёз внешней секреции (потовых, желёз кишечника, поджелудочной железы), лёгких и печени. При этом проблемы возникают практически в каждом органе.

Для участия необходима платная регистрация.

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Московский турнир по баскетболу

Когда? 14-15 марта

Где? «Крокус Экспо», Москва

Фото: istockphoto.com

В середине марта состоится настоящий праздник для любителей баскетбола. Чемпионат соберёт на паркете игроков разных уровней: от новичков до настоящих профессионалов. Мероприятие включает как баскетбольный турнир, так и дневную программу для всей семьи. Помимо игр, гостей ждут различные спортивные активности, интерактивные зоны, фудкорт с кухнями из разных стран, танцы и музыка. Поддерживать атмосферу будут МС, диджеи и лучшие танцоры города.

Необходима предварительная регистрация команды.

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Ironstar & World Class Indoor

Когда? 28 марта

Где? TBA, Москва

Фото: iron-star.com

Indoor-триатлон — это соревнования в закрытом помещении: плавание в бассейне, гонка на велотренажёре и дистанция на беговой дорожке. В таком формате триатлеты не ограничены чётким километражем. Участники ориентируются только на лимит времени в полтора часа. За отведённые 30 минут на каждый вид активности необходимо проплыть, накрутить и пробежать как можно больше.

Регистрация на соревнование уже закрыта, но у каждого желающего есть возможность прийти и поболеть за участников. Гости могут расположиться в баре или комфортабельном холле. Если вы хотите попасть в зону, где состязаются триатлеты, не забудьте взять с собой сменную обувь и спортивную форму.

А для тех, кто готов проверить и свои силы в триатлоне, Ironstar уже открыл регистрацию на старты 29 и 30 мая в Сочи. В жаркие выходные можно преодолеть дистанции SPRINT, IRONSTAR 113, SWIMSTAR MILE, SWIMSTAR DBMILE, IRONLADY и STARKIDS.

Фото: iron-star.com

Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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