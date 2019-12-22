Утренняя привычка: что будет, если есть овсянку каждый день

У правильного питания много принципов, и один из них заключается в том, что каждый день полезно начинать с сытного и сбалансированного завтрака. Продукты, которые мы едим утром, должны снабжать организм медленными углеводами. Именно они лучше всего заряжают нас энергией в первую половину дня, а после их употребления мы ещё долго не испытываем чувство голода.

Популярное и при этом полезное блюдо на завтрак — знакомая с детства овсянка. Она содержит правильные углеводы, множество необходимых микроэлементов — железо, цинк, магний, марганец, фосфор, селен, тиамин — и вмещает в одну сваренную порцию около 20 процентов дневной нормы белка и клетчатки. Блогер из Хорватии Ивона Павивич решила провести эксперимент и завтракать только овсяной кашей. Рассказываем, к какому результату пришла девушка спустя два месяца.

Овсянка помогает избавиться от тяги к сладкому

Наверняка многие из вас слышали, что при употреблении сладостей происходит кратковременный прилив сил и повышается настроение. Это объясняется усиленной выработкой инсулина. В силу недолговечности эффекта люди подсаживаются на сладкое и рвутся за новой дозой. До эксперимента Ивона тоже была фанатом десертов: она просто не могла представить свой день без продуктов, содержащих сахар.

Когда девушка решила изменить пищевые привычки, главные требования к завтраку заключались в том, чтобы он был здоровым, красивым и хоть немного сладким. Выбор блогера пал на овсяную кашу. Медленные углеводы, содержащиеся в овсе, не только насыщают организм, но и нужным образом регулируют уровень сахара в крови без резких скачков и падений. Спустя два месяца полезных завтраков Павивич перестала злоупотреблять сладостями.

Домашняя каша лучше покупной

После того как Ивона определилась с главным утренним блюдом, оставался ещё один неразрешённый вопрос: готовить домашнюю кашу или заваривать покупную? Безусловно, первый вариант отнимает больше времени, а крупу из магазина нужно всего лишь залить кипятком. Несмотря на это, девушка выбрала домашнее блюдо. В натуральную овсянку она решила не добавлять рафинированный сахар и заменить его ягодами, фруктами и корицей. В пище быстрого приготовления сахар содержится изначально. Поэтому к ней Павивич прибегала только в моменты, когда нужно было сэкономить время.

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Овсянка на завтрак способствует нормальному обмену веществ

Уже через несколько дней после начала эксперимента Ивона стала чувствовать себя более энергичной и сытой.

Я отказалась от шоколадных хлопьев, пончиков, круассанов, сладких коктейлей и начала завтракать правильно. Я и вправду чувствовала себя сытой до самого обеда. После овсянки мне больше не нужно было грызть что-нибудь ещё до следующего приёма пищи. А то, чем я могла перекусить раньше, не относилось к здоровой еде.

Девушка с радостью заявила, что её обмен веществ буквально ожил, и спустя несколько недель она начала худеть. Конечно, эксперимент исключал вредные продукты в течение всего дня, а не только на завтрак. Результат стоил того: Ивона сбросила три килограмма за два месяца.

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Рецепт вкусного и полезного завтрака

На случай, если вы тоже захотите повторить опыт Ивоны Павивич и включить в рацион овсяную кашу, девушка поделилась рецептом вкусного завтрака.

Ингредиенты:

смесь воды и молока (2,8% жирности) — 350 мл;

овсяная крупа — 3 столовые ложки;

семена чиа — 1 чайная ложка;

семена льна — 2 чайные ложки;

мёд — 1 чайная ложка;

корица;

свежие, замороженные или сушёные фрукты и ягоды;

щепотка соли.

Фото: Из личного архива героини

Приготовление:

Добавьте щепотку соли и овсянку в кипящую смесь воды и молока. Держите на огне около минуты, пока каша не размягчится. При желании можно подсластить мёдом. Затем добавьте семена льна и чиа. Наконец, посыпьте корицей и/или фруктами, ягодами по вкусу.

Любимым дополнением девушки была домашняя клубника из сада, но какой бы фрукт вы ни выбрали — не ошибётесь. Главное, уделяйте должное внимание завтракам и не забывайте о правильном питании на протяжении всего дня.

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