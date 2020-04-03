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Надень футболку, стоя на руках – челлендж Джилленхола и Холланда. Чем заняться в изоляции?

Человек-паук запустил челлендж с футболкой
Валерия Баринова
«Человек-паук челлендж». Кто сможет надеть футболку, стоя на руках?
Том Холланд и Джейк Джилленхол запустили новое развлечение в «Инстаграме».
Lifestyle / Фитнес 0

Не секрет, что в самоизоляции привычный образ жизни пришлось поменять и знаменитостям. Теперь селебрити вовсю развлекаются в социальных сетях, придумывая себе всё новые и новые занятия. Например, недавно британский актёр, исполнивший роль Человека-паука, Том Холланд запустил по-настоящему «паучий» челлендж. Его тут же подхватил Американец Джейк Джилленхол, и, кажется, вскоре в битву вступят и другие известные личности.

В чём суть челленджа Человека-паука?

Всё просто, но только на словах. Задача: встать на руках лицом к стене, оперевшись на неё ногами и надеть футболку. На деле же миссия оказывается практически невыполнимой, однако оба актёра с ней с трудом, но неплохо справляются.

Кстати, Джилленхолу, кажется, челлендж поддался немного легче. Возможно, это всё по тому, что Джейк предусмотрительно выключил звук, и нам не слышно его стонов и восклицаний, как в случае с Томом.

Кто ещё будет участвовать?

Эстафету Холланд передал не только Джилленхолу, но и Райану Рейнольдсу, который, в свою очередь, от участия отказался.

А вот Джейк отправил задание дальше, и бросил вызов Хью Джекману, 50 Cent и сестре-актрисе Мегги Джилленхол. И как он себе это представляет?

Хотя, челлендж быстро подхватили и обычные пользователи сети. Учавствовавшие девушки справились на все сто.

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