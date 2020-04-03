Самая сексуальная спортсменка России пережидает эпидемию в США. Юля просто бомба!

Сногсшибательная Юлия Ефимова сводит с ума мужчин откровенными снимками. Как же она горяча!

Сексуальная, сногсшибательная, роскошная – всё это о ней, о шестикратной чемпионке мира Юлии Ефимовой. К огромной радости мужчин, российская пловчиха не прячет красоту от посторонних и регулярно дарит поклонникам откровенные фотографии.

А 3 апреля подарки и поздравления получает сама Юля. Свой 28-й день рождения она встречает на карантине в Лос-Анджелесе.

Ефимова получила рекомендацию вернуться в Россию и заехать на базу «Озеро Круглое», однако решила остаться в США, чтобы избежать длительного перелёта и не подвергать себя опасности заражения.

Спортсменка призналась, что её образ жизни в связи с режимом самоизоляции мало изменился. По её словам, после тренировок она обычно сразу возвращается домой. Хотя по «инстаграму» Юли может сложиться иное впечатление.

Даже в непростой ситуации Ефимова сохраняет позитивный настрой и продолжает общаться с подписчиками. Недавно Юлия показала лайфхак, как заниматься плаванием дома. На эти ножки можно смотреть вечно!

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Карьеру российской чемпионки нельзя назвать безоблачной и простой, но это не мешает ей идти по жизни с улыбкой и дарить положительные эмоции болельщикам.

Наша чемпионка божественна. От Юли в бассейне кипит вода Блистательная россиянка снова выиграла чемпионат мира. На этот раз соперниц у неё просто не было!

Во время карантина Ефимова не забывает о физических упражнениях. Видео её тренировки в бикини на балконе стало хитом интернета:

Видео можно смотреть на «Чемпионате»

Отжимания в исполнении нашей красотки с идеальным телом никого не оставили равнодушными. Вместе с восторженными отзывами раздавалась и критика. Мол, негоже российской спортсменке находиться в разгар эпидемии за рубежом. Завидуют, не иначе!

Естественно, главным стартом сезона для Ефимовой должна была стать Олимпиада в Токио. Юля уже успела набрать хорошую форму и готовилась ехать в Японию за долгожданным олимпийским золотом.

США не смогли организовать скандал в плавании. И лишили Ефимову шанса отомстить Главная соперница Юли Ефимовой нарушила правила на чемпионате мира. Кинг отчаянно пытались оправдать. И это был бы большой скандал.

Тем не менее, решение о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год Ефимова восприняла с мудростью и спокойствием, как и подобает настоящей чемпионке!

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Вообще отношения Ефимовой с Олимпиадами складываются непросто. Последняя фаза подготовки Юлии к Играм в Рио-де-Жанейро превратилась в настоящую нервотрёпку. К счастью, Спортивный арбитражный суд всё-таки допустил россиянку до участия в соревнованиях, где она завоевала два серебра.

Будет ужасно несправедливо, если одна из самых титулованных и талантливых пловчих в истории так и не поднимется на высшую ступень пьедестала Олимпийских игр.

Из-за коронавируса третьей попытки завоевать олимпийское золото Ефимовой придётся ждать на год дольше, чем планировалось.

Но Юля настроена решительно и надеется выйти на старт уже в этом сезоне, а к Играм в Токио подойти в лучшей форме. Главное, чтобы Олимпиада всё-таки состоялась, и на ней выступала сборная России. Разумеется, вместе с несравненной Юлией Ефимовой.

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Нам остаётся только поздравить выдающуюся во всех отношениях спортсменку с днём рождения. Ждём золота в Токио и, конечно, новых будоражащих фотографий!

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