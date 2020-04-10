Карьера Романцева и жизнь Фергюсона: какие автобиографии почитать во время самоизоляции

Коронавирус с каждым днём вносит всё большие изменения в жизнь человечества. Жители большинства стран мира нынче вынуждены оставаться дома, чтобы обезопасить себя и близких людей от возможного заражения. На самом деле, самоизоляция и карантин – это отличный способ провести свободное время с пользой и сделать всё то, на что раньше не хватало времени. Например, окунуться в чтение. Мы подобрали несколько отличных книг-автобиографий, с которыми однозначно стоит познакомиться тем, кто интересуется спортом.

«Спартак: 7 лет строгого режима»

Автор: Александр Бубнов.

В своей книге советский футболист и известный аналитик игры с мячом повествует историю самого популярного столичного клуба. Это легендарный период 80-х, когда «Спартак» влюблял в себя множество поклонников футбола. В те времена им руководили Константин Бесков и Николай Старостин. Тогда ни одна другая команда не показывала столь зрелищной игры и не попадала так же стабильно в призёры чемпионата СССР.

Однако внутри коллектива не всё было так гладко. Игроки ненавидели Бескова, а Старостин мечтал убрать его из клуба. В свою очередь Бесков, «диктатор в бархатных перчатках», безжалостно вырубал любую ересь. И всё же такие радикальные действия были направлены исключительно на достижение успеха московского «Спартака».

Эта книга – честный рассказ о Бескове и Старостине, Черенкове и Гаврилове, Дасаеве и Романцеве и других спартаковцах на фоне советской жизни 80-х. История о непростых отношениях с людьми, вместе с которыми Александру Бубнову довелось работать, играть и жить на протяжении семи лет.

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«Game over. Волейбол продолжается»

Автор: Елена Гамова.

Каждый спортсмен мечтает о яркой карьере, наполненной победами и золотыми кубками. Российская волейболистка Екатерина Гамова пошла именно по такому пути. В команду мастеров она попала в возрасте 14 лет, а вскоре уже дебютировала в сборной России. В активе Гамовой – победы на чемпионатах мира и Европы, а также две серебряные медали Олимпийских игр.

После завершения карьеры волейболистки Гамова поработала в роли аналитика и комментатора. А ещё написала книгу, которая наполнена не только воспоминаниями о спортивной жизни. Екатерина искренне рассказывает о разных сторонах своего пути: богатстве и бедности, любви и предательстве, мгновениях счастья и муках разочарования.

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«Романцев. Правда обо мне и «Спартаке»

Автор: Олег Романцев.

Автобиография одного из лучших тренеров отечественного спорта. Это история клуба «Спартак» 1990-х годов, который под руководством Олега Романцева целое десятилетие был флагманом российской футбольной лиги. Повествование на страницах книги ведётся от первого лица и отражает те времена, когда Романцев сам играл за клуб и сборную СССР. Он достиг яркой спортивной и тренерской карьеры, которая резко оборвалась в середине 2000-х годов.

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«Конёк Чайковской. Обратная сторона медалей»

Автор: Елена Чайковская.

Биография заслуженного российского тренера по фигурному катанию Елены Чайковской. Эта книга не просто повествует о пути к вершине спорта, а рассказывает о всех трудностях жизни, о которых спортсменка никогда не говорила. Например, о сложном детстве в казахских степях и туберкулёзе, который лечили льдом.

Несмотря на все преграды, Елена сумела добиться высот в любимом деле и воспитать такие талантливые танцевальные пары, как Пахомова и Горшков, Линичук и Карпоносов.

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«О чём молчит лёд? О жизни и карьере великого тренера»

Автор: Алексей Мишин.

Алексей Мишин – наиболее титулованный тренер в истории фигурного катания, лауреат Всемирного зала славы. Болельщикам всего мира известны имена его звёздных учеников: Евгения Плющенко, Алексея Урманова, Алексея Ягудина и Елизаветы Туктамышевой.

Однако Мишин считает главным вкладом в развитие фигурного катания вовсе не плеяду талантливых учеников. А что же тогда? Ответ на этот и многие другие вопросы, а также техника фигурного катания и тонкости спортивного мира раскрыты на страницах книги.

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«Автобиография»

Автор: Алекс Фергюсон.

В 1986 году Алекс Фергюсон возглавил не самый успешный на тот момент английский клуб «Манчестер Юнайтед». Зато в последующие годы выиграл с ним 38 турниров, включая клубный чемпионат мира, две Лиги чемпионов, 13 чемпионатов Англии и пять Кубков Англии. Обладатель 49 различных трофеев Фергюсон считается самым успешным тренером в истории Великобритании. Его команду боялись по всему миру, а победа над «МЮ» считалась чуть ли не чудом. В 1999 году за весомый вклад в развитие спорта Алекс удостоился титула сэра от самой королевы.

Сезон-2012/2013 стал для него последним на тренерском посту. Фергюсон ушёл красиво, выиграв чемпионат Англии. В автобиографии он подробно рассказывает о карьерном пути, победах и конфликтах, работе с молодым Криштиану Роналду и опытным Дэвидом Бекхэмом.

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«Йохан Круифф. Моя жизнь»

Автор: Йохан Круифф.

«Я ничего не знал о футболе, пока не узнал Круиффа», — однажды сказал Пеп Гвардиола. Безусловно, Йохан является одним из лучших футболистов за всю мировую историю. Он сумел показать себя как в качестве отличного игрока, так и в роли главного тренера.

Автобиографию Круифф закончил писать всего за три месяца до своей смерти. Книга ответит на все вопросы о его персоне, а также расскажет о забавных эпизодах и драматических поворотах непростой жизни титулованного футболиста.

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