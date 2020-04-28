Беговое сообщество переносит Московский полумарафон и другие ближайшие забеги

В связи с пандемией и угрозой распространения коронавирусной инфекции организаторы самых массовых стартов России приняли решение о переносе беговых мероприятий. Многие события теперь будут ждать нас только в следующем году.
Когда пройдут перенесённые мероприятия?
- Московский полумарафон переносится на 2 августа 2020 года.
- Ночной забег переносится на 22 августа 2020 года.
- Забег «Апрель» переносится на 4 апреля 2021 года.
- Красочный забег переносится на 6 июня 2021 года.
- Полумарафон «Лужники» переносится на 15 августа 2021 года.
Московский полумарафон
Фото: vk.com/runcomrun
Что делать, если я уже зарегистрировался на старт?
Все участники, которые зарегистрировались на эти события, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятиях в новые даты, смогут вернуть стартовый взнос в полном объёме.
Директор Бегового сообщества Дмитрий Тарасов отмечает, что перенос мероприятий — вынужденная, но необходимая мера. Сообщество идёт на неё с осознанием важности самоизоляции и с надеждой вернуться к работе в августе.
Это непростой период для спортивной индустрии в целом и для Бегового сообщества в частности. Сейчас любители бега и профессиональные атлеты не могут реализовать спортивную форму, а организаторы терпят колоссальные убытки. Тем не менее я верю, что трудности не разобщат нас, а помогут сильнее сплотиться. С нетерпением ждём встречи на забегах!
Не стоит отчаиваться, обновлённый календарь стартов Бегового сообщества на 2020 год по-прежнему выглядит очень воодушевляюще. Нам точно есть к чему подготовиться, для чего сделать растяжку и пробежать лишние пару метров вокруг кровати. Начинаем с августа!
СПБ полумарафон «Северная столица»
Фото: vk.com/runcomrun
Календарь стартов Бегового сообщества — 2020: новая версия
Московский полумарафон — 2 августа.
СПБ полумарафон «Северная столица» — 9 августа.
Ночной забег — 22 августа.
Московский Марафон — 20 сентября.
Кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора» — 3 и 4 октября.
Крылатский трейл — 25 октября.
Ознакомиться с изменениями и узнать всю актуальную информацию о мероприятиях можно на официальном сайте.