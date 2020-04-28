Беговое сообщество переносит Московский полумарафон и другие ближайшие забеги

Когда мы снова сможем выйти на старт?

В связи с пандемией и угрозой распространения коронавирусной инфекции организаторы самых массовых стартов России приняли решение о переносе беговых мероприятий. Многие события теперь будут ждать нас только в следующем году.

Когда пройдут перенесённые мероприятия?

Московский полумарафон переносится на 2 августа 2020 года.

Ночной забег переносится на 22 августа 2020 года.

Забег «Апрель» переносится на 4 апреля 2021 года.

Красочный забег переносится на 6 июня 2021 года.

Полумарафон «Лужники» переносится на 15 августа 2021 года.

Московский полумарафон Фото: vk.com/runcomrun

Что делать, если я уже зарегистрировался на старт?

Все участники, которые зарегистрировались на эти события, будут автоматически перерегистрированы на новые даты. Те бегуны, у которых не будет возможности принять участие в мероприятиях в новые даты, смогут вернуть стартовый взнос в полном объёме.

Директор Бегового сообщества Дмитрий Тарасов отмечает, что перенос мероприятий — вынужденная, но необходимая мера. Сообщество идёт на неё с осознанием важности самоизоляции и с надеждой вернуться к работе в августе.

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Это непростой период для спортивной индустрии в целом и для Бегового сообщества в частности. Сейчас любители бега и профессиональные атлеты не могут реализовать спортивную форму, а организаторы терпят колоссальные убытки. Тем не менее я верю, что трудности не разобщат нас, а помогут сильнее сплотиться. С нетерпением ждём встречи на забегах!

Не стоит отчаиваться, обновлённый календарь стартов Бегового сообщества на 2020 год по-прежнему выглядит очень воодушевляюще. Нам точно есть к чему подготовиться, для чего сделать растяжку и пробежать лишние пару метров вокруг кровати. Начинаем с августа!

СПБ полумарафон «Северная столица» Фото: vk.com/runcomrun

Календарь стартов Бегового сообщества — 2020: новая версия

Московский полумарафон — 2 августа.

СПБ полумарафон «Северная столица» — 9 августа.

Ночной забег — 22 августа.

Московский Марафон — 20 сентября.

Кроссы «Быстрый пёс» и «Лисья гора» — 3 и 4 октября.

Крылатский трейл — 25 октября.



Ознакомиться с изменениями и узнать всю актуальную информацию о мероприятиях можно на официальном сайте.