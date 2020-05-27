Дэнс на пилоне и худеющая Польна. Популярные российские певицы 90-х: тогда и сейчас

В 90-х на российской музыкальной сцене было множество персонажей однодневок, после одного хита исчезавших в никуда (впрочем, и сейчас ничего не изменилось). Но были и те, кто долго выступал и продолжает делать это до сих пор. Мы решили сравнить, как главные звёзды той поры выглядели во времена, когда они были на пике своей популярности, и как они выглядят сегодня.

Наталья Ветлицкая

Фото: instagram.com/n_vetlitskaya/РИА Новости

Бывшая солистка группы «Мираж» в начале 90-х просто взорвала довольно традиционную «попсу» своим необычным стилем. Её композиции одна за другой становились хитами, альбомы сметались мгновенно. Ветлицкой приписывались многочисленные романы, она надолго заняла нишу самой сексуальной певицы России.

С 2013 года вместе с дочерью Ульяной она жила в Испании, но в прошлом году вернулась в Россию для записи нового альбома и серии концертов. Однако коронавирус внёс изменения в планы певицы. В августе ей исполнится 56, и до сих пор она выглядит потрясающе.

Ирина Салтыкова

Фото: instagram.com/irinasaltykova_official

Был период, когда «Серые глаза» Ирины Салтыковой стали едва ли не самой популярной песней страны, а саму певицу прозвали русской Памелой Андерсон. Голос посредственный, но фигура! В принципе, именно своими откровенными клипами, а также последовавшими съёмками в фильме «Брат-2» в роли камео Салтыкова и запомнилась. Сейчас она ведёт бизнес, управляет домом красоты и стиля собственного имени. И в свои 54 выглядит ровно так же, как и 25 лет назад. Подписчики в её «инстаграме» постоянно задаются вопросом – как ей это удаётся? А ведь во вкусностях звезда тоже себе не отказывает.

Лолита Милявская

Фото: РИА Новости/instagram.com/lolitamilyavskaya

Бывшая супруга продюсера и шоумена Александра Цекало в 90-х блистала в составе дуэта «Академия». «За пивом», «Хочешь, но молчишь» и другие хиты были во всех чартах. Лолита и сейчас выступает, но уже давным-давно сольно. Время не то, чтобы не пощадило её, но в отличие от многих звёзд она в свои 56 лет предпочитает оставаться естественной, а не искусственной. Тем не менее певица решила взяться за своё здоровье и отказалась от вредных привычек.

Ева Польна

Фото: instagram.com/polnaeva_official

Во второй половине 90-х Ева Польна ворвалась на российскую музыкальную сцену в составе группы «Гости из будущего». Тогда она была стройной блондинкой, певшей об однополой любви. Уже более десяти лет Польна активно развивает сольную карьеру, а также пишет стихи под псевдонимом. В «инстаграме» у Евы нет ни одной фотографии из спортивного зала, она не фанат «унылых» тренировок. Неудивительно, что в её случае изменения по сравнению с годами начала карьеры значительны. Однако, она всё же старается поддерживать себя в форме, пусть хотя бы на свежем воздухе.

Кроме того, певица пробовала огромное количество диет, но их неграмотное воплощение приводит только к возвращению лишних килограммов. Сейчас она вернулась к правильному питанию и готовит себе полезные салаты на ужин.

Лада Дэнс

Фото: РИА Новости/instagram.com/lada_dance_official

Лада Волкова в музыкальной тусовке выделялась не только красивым вокалом, которому училась у Олега Лундстрема, но и сексуальным имиджем. Он и привлёк мужские журналы. Популярность Лады, взявшей в середине 90-х псевдоним Дэнс, была не слишком долгой. На стыке тысячелетий она ушла из певиц в актрисы кино. Но сейчас вновь решила вернуться к музыке. В 53 года выглядит ровно так же, как и в 23. Но тогда Лада Дэнс не умела танцевать на пилоне, а сейчас умеет.

Не так давно она стала одной из главных звёзд проекта «Точь в точь», выходившего на Первом канале.

Анастасия Макаревич

Фото: instagram.com/anastasiya_makarevich_official

Настя Макаревич уже в 15 лет стала фронтменом группы «Лицей», а сейчас ещё и руководит коллективом. Более 20 лет назад девичий коллектив заражал всех своими композициями «Осень», «Домашний арест», «Паровозик-облачко». Год назад «Лицей» и Макаревич выпустили новый альбом. Настя воспитывает двоих сыновей, работает помимо своей группы в музыкальной классической академии и успевает поучаствовать в других проектах. А выглядит – как в 15 лет. Ну хорошо, не в 15 – в 20.

Сама Анастасия рассказывает, что в период карантина устраивает себе разгрузочные дни с понедельника по пятницу, а вот в выходные отрывается на сладеньком и картошке. Что же, на её фигуре эти читмилы точно не сказываются.

Татьяна Овсиенко

Фото: instagram.com/tatiana_ovsienko_/РИА Новости

Мало кто помнит солистку «Миража» Татьяну Овсиенко, выступавшую под фонограмму, записанную Маргаритой Суханкиной. Но стоило Татьяне уйти в сольное плавание в 90-х, как о ней узнали все. Карьера Овсиенко шла по нарастающей, пока она не усыновила ребёнка из детского дома. Врачи спасли Игоря, и он изменил жизнь певицы. Татьяна на некоторое время забросила музыкальную деятельность, но сейчас вновь к ней вернулась.

Овсиенко иногда можно увидеть на профессиональном боксе, но вряд ли она сама им занимается.

Стоит отметить, что женщины в большинстве своём выглядят отлично и поддерживают хорошую физическую форму. Так держать!