«У Бибера были кубики пресса, а я пил пиво с сосисками». Как Эд Ширан похудел на 25 кг

Британец с ирландскими корнями Эд Ширан – один из самых популярных исполнителей последнего десятилетия. В прошлом году он завершил своё мировое турне, во время которого заработал рекордные $ 775 млн. Его знают и любят во всём мире. Казалось бы, человеку вообще не о чем переживать.



Однако Ширана уже давно мучают проблемы с тем, как он выглядит. Ему даже приходилось выдерживать мощную волну хейта в социальных сетях из-за того, что у него нет кубиков пресса, которые являются непременным атрибутом для современных звёзд шоу-бизнеса. В итоге Эду пришлось принимать меры.

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«Я не тренировался и пил пиво»

Уже будучи на пике популярности, выпустив ряд мировых хитов, Эд получал неодобрительные комментарии от подписчиков, среди которых были и его друзья. Его в шутку называли «Тедди-две порции» за то, что он много ел и практически не занимался физической активностью.



В детстве он любил играть в футбол, но вместо ворот постоянно попадал в окна соседних домов. В какой-то момент Ширан настолько стал в себе сомневаться, что даже отказался сниматься в собственных же клипах. Ему не хотелось смотреть на себя в зеркале, не говоря уже об экране телевизора.

«Я не был неуверенным в себе. Но когда окружающие указывают на ваши недостатки, мозг сам начинает на них зацикливаться. Моя проблема была в том, что я ходил в паб, где мог съесть пюре, пирог, пудинг, а пил пиво с сосисками. После чего я не тренировался. Меня не было в первых трех или четырех видео. Я был примерно того же возраста, как парни из One Direction и Джастин Бибер. У них и у Джастина Бибера были кубики пресса, а я размышлял, должен ли выглядеть так же».

«Думал, что все мои вещи просто сжались при стирке»

Впервые он задался целью похудеть ещё в 2016 году. За год до этого Ширан объявил о том, что собирается сделать паузу в карьере. Ему необходим был отдых после огромного количества концертов.



Сначала он исполнил мечту, отработав несколько месяцев продавцом в благотворительном магазине в своём родном городе, а потом отправился в долгожданное путешествие. Эд объездил кучу стран, занимался рафтингом, плавал с акулами. Это продолжалось почти год. Но, несмотря на такие активности, певец серьёзно прибавил в весе.

«Дошло до того, что на меня не налезало ничего, кроме спортивных штанов. Я думал, что все мои вещи просто сжались при стирке, но это было не так. Стоило сделать паузу в карьере, как я раздулся как шар».



Надо было что-то делать. Эду пришлось поменять свои привычки в еде и отказаться на время от жареной пищи. Но, как считает сам Ширан, главной причиной стал отказ от пива. Тогда ему удалось скинуть практически 20 кг, но уже через несколько месяцев певец начал давать себе одно послабление за другим. И проблема снова вернулась.

Велоспорт и отказ от курения

В прошлом году Эд отправился в очередной мировой тур. Перед его началом он весил 100 кг, по окончании – 75-76. Как же ему удалось сбросить 25 кг в бесконечной череде концертов? Пришлось снова вернуться к правильному питанию, хотя сделать это было невероятно сложно. Особенно в США, где каждый ужин Ширана после концерта состоял из куриных крылышек, картошки фри и пива.



Помимо этого, он стал регулярно заниматься физической активностью, влюбился в велоспорт, а каждое утро начинал с 45-минутной пробежки на свежем воздухе и плавания в бассейне. Эд любит иногда позаниматься и в тренажёрном зале, но занятия на улице ценит выше всего. А езда на велосипеде нравится ему в первую очередь потому, что позволяет остаться наедине со своими мыслями и отвлечься от суеты и рутины.

Когда наконец-то закончится мировой карантин, Ширан хочет пойти ещё дальше в своих занятиях спортом и пробежать целый марафон.

Я хочу пробежать его там, где меня не найдут папарацци или кто-то ещё. Может быть, в Японии, Китае или в одной из северных стран.