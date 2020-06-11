Добавь цвета: «Чемпионат» выпускает раскраски с известными атлетами

Всё меняется с удивительной скоростью. Ещё в прошлом году мы могли наслаждаться играми, боями и заездами с участием известных атлетов, а уже сегодня кто-то из них успел завершить карьеру на фоне масштабной паузы в состязаниях. Поэтому лучшая идея в период затишья — вспоминать яркие события спортивного мира и подогревать интерес перед новым стартом.

Специально для юных любителей спорта и их родителей «Чемпионат» подготовил бесплатные раскраски, на которых изображены чемпионы с мировым именем. Всё, что вам нужно сделать, — это скачать файл по ссылке и распечатать его. Так вы сможете добавить цвета и ещё раз пережить запоминающиеся моменты из карьеры любимых атлетов.

А сейчас мы познакомим вас с героями наших раскрасок. Возможно, некоторых фактов об этих спортсменах вы могли не знать.

Роналду не только отличный спортсмен, но и человек с добрым сердцем. Он занимает первое место по вовлечённости в благотворительность среди атлетов и за всю карьеру перечислил на помощь нуждающимся более € 10 млн. К слову, татуировки Криштиану тоже не бьёт из благих намерений. Футболист говорит, что они мешают донорству.

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции далеко не всегда побеждал в стартах. В школе Усэйн постоянно проигрывал одному и тому же однокласснику, приходив к финишу вторым. Тогда тренер решил, что Болту не хватает мотивации, и пообещал накормить парня ужином в случае победы. Что ж, лидерство не заставило себя ждать.

На днях Макгрегор объявил о завершении карьеры, но, к удивлению, в прошлом он уже делал это дважды и всё равно возвращался на ринг. Хабиб Нурмагомедов никогда не прерывал спортивный путь и одержал 28 побед без единого поражения. Кстати, 10 боёв он выиграл с помощью удушающего приёма, и схватка с Конором — не исключение. Как думаете, от ирландца стоит ждать эффектного камбэка?

Бразилец достаточно быстро стал звездой мирового футбола и завоевал признание. Интересно, что свой 100-й гол в карьере форвард забил, играя за клуб «Сантос». Причём голевой юбилей Неймара пришёлся на памятную дату: солидного результата парень добился в день своего двадцатилетия. Вот уж действительно хороший подарок на день рождения!

Дзюба любит многие виды спорта, его вкусы многогранны. Артём не переносит только шахматы, считая их скучнейшим занятием. Что касается футбола, то форвард называет АПЛ лучшей лигой в мире, но сам болеет за «Реал». В былые времена он искренне поддерживал Роналду, однако любимым спортсменом до сих пор называет теннисиста Роджера Федерера.

Если бы в детстве хоккеист пошёл на поводу у родителей, то, возможно, мы бы так и не узнали его имени. У Овечкина спортивная семья: мама — бывшая баскетболистка, а отец профессионально занимался футболом и выступал за московское «Динамо». Однако оба взрослых были против хоккея из-за травмоопасности. Был даже момент, когда Александр покинул секцию по их желанию, но на помощь пришёл тренер игрока, который смог всех переубедить.

Первый контракт футболиста с «Барселоной» был подписан на… бумажной салфетке. Спортивный директор клуба Карлес Решак сперва тянул с важным решением, так как оно сильно било по карману организации. Во-первых, Месси требовалось дорогостоящее лечение из-за маленького роста, а во-вторых, нужно было снимать квартиру для всей семьи аргентинца. Но в декабре 2000-го, сидя в кафе в теннисном клубе «Помпея», Решак понял, что просто не имеет права упустить гениального мальчишку. Бумаги под рукой не оказалось, и мужчина вытянул салфетку.

Квят стал вторым российским автогонщиком, кому удалось взобраться на пьедестал почёта Формулы-1, и 206-м пилотом на подиуме за всю историю серии. Но спортсмен талантлив не только в заездах. В обычной жизни Даниил свободно говорит на трёх иностранных языках: английском, итальянском и испанском. А также успевает изучать французский!

Первую теннисную ракетку спортсмену подарил отец, тогда мальчику было всего четыре года. За многие годы он стал одним из самых титулованных атлетов планеты и показал миру отличное чувство юмора. Новак не раз делал пародии на коллег по корту. Среди российских зрителей стал популярным ролик, где чемпион вживается в роль Марии Шараповой. Поклонники даже дали ему прозвище «Джокер», что по иронии судьбы созвучно с фамилией Джоковича.

Алина является первой российской спортсменкой, взявшей абсолютно все титулы в фигурном катании: и на юниорском, и на взрослом уровнях. Это настоящий феномен. Неудивительно, что существует даже самолёт, на ливрее которого изображена Загитова в легендарной балетной пачке красного цвета. В ней девушка взяла золото на Олимпиаде-2018.