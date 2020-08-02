Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Главная / Lifestyle / Статьи /

Почему железо в организме продлевает жизнь? Как восполнить запасы элемента. Мнение учёных

Почему железо продлевает жизнь?
Андрей Буров
«Железный» человек: учёные выяснили, что долголетие зависит от уровня железа в организме
Недостаток опасен, избыток – тоже.
Lifestyle / Здоровье 0

Учёные из Германии и Великобритании обнаружили связь между долголетием и уровнем железа в организме. Международная команда исследователей изучила общедоступные базы генетических данных и пришла к выводу, что содержание железа влияет на продолжительность жизни и развитие болезней в пожилом возрасте. При этом количество этого микроэлемента должно быть сбалансировано: опасен не только недостаток железа, но и его избыток. Рассказываем, какой уровень считается здоровым и как его поддерживать.

Суперфуды: что съесть, чтобы быть здоровым?
Необычные ягоды, овощи и полезная соль.

Лекарство против старения

Исследование проводили учёные из Института биологии старения Макса Планка в Кёльне и Эдинбургского университета. Эти специалисты уже давно занимаются вопросами геронтологии, но конкретно для изучения железа была выделена отдельная группа.

В ходе работы учёные выяснили, что метаболизм этого микроэлемента напрямую влияет на продолжительность жизни, здоровье и долголетие. Результаты исследования можно использовать при разработке препаратов, регулирующих обмен железа в зависимости от его уровня в крови.

Фото: istockphoto.com

В перспективе подобные лекарства смогут уменьшить количество «возрастных» заболеваний – сократить риск развития болезни Паркинсона, поражений печени, снижения иммунитета. Конечно, на экстремальное долголетие в обозримом будущем рассчитывать не приходится, однако дожить до преклонного возраста без болезней – вполне реальная перспектива.

Сладкая парочка: продукты, которые вместе гораздо полезнее, чем по отдельности
Самые полезные сочетания продуктов по версии главного бегового журнала Runner’s World.

Незаменимый микроэлемент

Этот микроэлемент выполняет важнейшую роль в жизнедеятельности организма, в том числе участвует в процессах клеточного дыхания и кроветворения. Почти 70% всего поступающего в организм железа идёт на синтез гемоглобина, а оставшиеся 30% хранятся в тканях и расходуются постепенно – на работу щитовидной железы, обменные процессы, поддержание иммунной системы.

При дефиците железа уровень гемоглобина в крови падает. Как следствие, развивается хроническая усталость, снижается работоспособность, ухудшается внешний вид – особенно это касается волос и ногтей, появляется одышка даже при лёгкой физической нагрузке, падает иммунитет.

Фото: istockphoto.com

Избыток железа в организме грозит развитием сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а в некоторых случаях может привести к появлению опухолей, в том числе злокачественных.

То есть и дефицит, и избыток микроэлемента – плохо.

Где взять железо?

Самостоятельно организм не может синтезировать железо, поэтому очень важно поддерживать его баланс с помощью правильного питания.

Наиболее эффективно усваивается железо животного происхождения, которое содержится в мясе и его субпродуктах, особенно в печени, в рыбе и морепродуктах. Также этот микроэлемент есть в орехах, капусте, зелени, бобовых, яблоках, грибах, злаках.

Главный мужской гормон. Что есть, чтобы повысить уровень тестостерона
Продукты, которые не только увеличат привлекательность, но и помогут в спорте и обычной жизни.

Чтобы железо лучше усваивалось, нужно внимательно следить за рационом. В меню важно включать продукты, которые содержат витамины А и С, а также фолиевую кислоту – ягоды, ананасы, киви, помидоры, цитрусовые, морковь, курагу, тыкву, яйца, баклажаны, болгарский перец.

Кроме того, пищу, содержащую железо и кальций, стоит употреблять раздельно. В таком случае оба микроэлемента будут усваиваться наиболее эффективно.

Фото: istockphoto.com

Обычному человеку (не профессиональному спортсмену) достаточно около 15 миллиграммов железа в день. Спортсменам и людям, занимающимся тяжёлым физическим трудом или перенёсшим обильную кровопотерю, а также женщинам в период беременности рекомендуется 25-35 миллиграммов железа в день.

Поднять уровень железа можно и с помощью специальных лекарств. Но перебарщивать с ними нельзя – необходимо быть осторожным и строго следовать рекомендациям врачей. Назначаются препараты железа только после анализа крови и при выраженном дефиците микроэлемента.

Комментарии (0)
Популярные материалы
Минус 100 кг за год: как сейчас выглядит Максим Фадеев
Минус 100 кг за год: как сейчас выглядит Максим Фадеев
Вегетарианки или мясоедки: кто стареет быстрее?
Вегетарианки или мясоедки: кто стареет быстрее?
TOP 3
Яблоко от яблони: как сейчас выглядят дети знаменитых спортсменов?
Яблоко от яблони: как сейчас выглядят дети знаменитых спортсменов?
Тренды
10 привычек худых девушек, которые позволяют им не толстеть
10 привычек худых девушек, которые позволяют им не толстеть
Здоровье
Что будет, если месяц бегать по 5 км каждый день? Эксперимент блогера
Что будет, если месяц бегать по 5 км каждый день? Эксперимент блогера
Фитнес
© championat.com 2000–2020