«Железный» человек: учёные выяснили, что долголетие зависит от уровня железа в организме

Учёные из Германии и Великобритании обнаружили связь между долголетием и уровнем железа в организме. Международная команда исследователей изучила общедоступные базы генетических данных и пришла к выводу, что содержание железа влияет на продолжительность жизни и развитие болезней в пожилом возрасте. При этом количество этого микроэлемента должно быть сбалансировано: опасен не только недостаток железа, но и его избыток. Рассказываем, какой уровень считается здоровым и как его поддерживать.

Суперфуды: что съесть, чтобы быть здоровым? Необычные ягоды, овощи и полезная соль.

Лекарство против старения

Исследование проводили учёные из Института биологии старения Макса Планка в Кёльне и Эдинбургского университета. Эти специалисты уже давно занимаются вопросами геронтологии, но конкретно для изучения железа была выделена отдельная группа.

В ходе работы учёные выяснили, что метаболизм этого микроэлемента напрямую влияет на продолжительность жизни, здоровье и долголетие. Результаты исследования можно использовать при разработке препаратов, регулирующих обмен железа в зависимости от его уровня в крови.

Фото: istockphoto.com

В перспективе подобные лекарства смогут уменьшить количество «возрастных» заболеваний – сократить риск развития болезни Паркинсона, поражений печени, снижения иммунитета. Конечно, на экстремальное долголетие в обозримом будущем рассчитывать не приходится, однако дожить до преклонного возраста без болезней – вполне реальная перспектива.

Сладкая парочка: продукты, которые вместе гораздо полезнее, чем по отдельности Самые полезные сочетания продуктов по версии главного бегового журнала Runner’s World.

Незаменимый микроэлемент

Этот микроэлемент выполняет важнейшую роль в жизнедеятельности организма, в том числе участвует в процессах клеточного дыхания и кроветворения. Почти 70% всего поступающего в организм железа идёт на синтез гемоглобина, а оставшиеся 30% хранятся в тканях и расходуются постепенно – на работу щитовидной железы, обменные процессы, поддержание иммунной системы.

При дефиците железа уровень гемоглобина в крови падает. Как следствие, развивается хроническая усталость, снижается работоспособность, ухудшается внешний вид – особенно это касается волос и ногтей, появляется одышка даже при лёгкой физической нагрузке, падает иммунитет.

Фото: istockphoto.com

Избыток железа в организме грозит развитием сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а в некоторых случаях может привести к появлению опухолей, в том числе злокачественных.

То есть и дефицит, и избыток микроэлемента – плохо.

Где взять железо?

Самостоятельно организм не может синтезировать железо, поэтому очень важно поддерживать его баланс с помощью правильного питания.

Наиболее эффективно усваивается железо животного происхождения, которое содержится в мясе и его субпродуктах, особенно в печени, в рыбе и морепродуктах. Также этот микроэлемент есть в орехах, капусте, зелени, бобовых, яблоках, грибах, злаках.

Главный мужской гормон. Что есть, чтобы повысить уровень тестостерона Продукты, которые не только увеличат привлекательность, но и помогут в спорте и обычной жизни.

Чтобы железо лучше усваивалось, нужно внимательно следить за рационом. В меню важно включать продукты, которые содержат витамины А и С, а также фолиевую кислоту – ягоды, ананасы, киви, помидоры, цитрусовые, морковь, курагу, тыкву, яйца, баклажаны, болгарский перец.

Кроме того, пищу, содержащую железо и кальций, стоит употреблять раздельно. В таком случае оба микроэлемента будут усваиваться наиболее эффективно.

Фото: istockphoto.com

Обычному человеку (не профессиональному спортсмену) достаточно около 15 миллиграммов железа в день. Спортсменам и людям, занимающимся тяжёлым физическим трудом или перенёсшим обильную кровопотерю, а также женщинам в период беременности рекомендуется 25-35 миллиграммов железа в день.

Поднять уровень железа можно и с помощью специальных лекарств. Но перебарщивать с ними нельзя – необходимо быть осторожным и строго следовать рекомендациям врачей. Назначаются препараты железа только после анализа крови и при выраженном дефиците микроэлемента.