Во время ходьбы организм максимально экономит энергию. Но учёные нашли работающие методики тратить больше калорий.

На цыпочках: как можно похудеть, ходя на носочках?

При ходьбе мы привыкли опираться на всю стопу, а на цыпочки переходим, лишь когда перемещаться надо максимально аккуратно. Например, чтобы никого не разбудить. Между тем, учёные выяснили, что регулярное хождение на носочках обладает мощным позитивным эффектом и даже способствует похудению.

Рассказываем, как нужно ходить, чтобы избавиться от лишних килограммов.

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Как ходит человек?

Группа учёных из американского университета Юты изучила взаимосвязь между постановкой стопы при ходьбе и затрачиваемой энергией. В начале каждого шага человек ставит на пол пятку, а затем перемещает вес на носок. Такой вариант передвижения люди унаследовали от обезьян, которые обычно не преодолевают большие расстояния по земле. При этом у большинства млекопитающих пятка во время ходьбы не касается поверхности. К примеру, собаки и кошки ходят на подушечках пальцев, а лошади и олени передвигаются на цыпочках.

Фото: istockphoto.com

Согласно гипотезе учёных, древние люди сохранили такой способ передвижения, чтобы экономить энергию при длительной пешей охоте. После проведённого специалистами исследования это предположение получило научное подтверждение.

При какой ходьбе тратится больше энергии?

В эксперименте приняли участие 27 добровольцев – в основном спортсмены в возрасте от 20 до 40 лет. Каждый испытуемый ходил и бегал тремя различными способами:

с приземлением стопы на пятку;

с приземлением стопы на подошву и слегка приподнятой пяткой;

с приземлением на пальцы и сильно приподнятой пяткой.

Из участников 11 человек выполняли задание в специальных масках, позволяющих контролировать потребление кислорода. Кроме того, они ходили по специальным пластинам, считывающим силу, с которой человек давит на землю при шаге. Ещё 16 добровольцев были подключены к оборудованию, которое отслеживало активность мышц, задействованных во время ходьбы и бега.

Фото: istockphoto.com

В результате исследования были зафиксированы следующие результаты.

Во-первых, ходьба с постановкой стопы на пятку – наиболее экономичный в плане энергозатрат вариант перемещения. Так тратится на 53% меньше энергии, чем при ходьбе на подушечках пальцев. Те, кто ходили на цыпочках, расходовали на 83% энергии больше, чем люди, начинавшие шаг с пятки.

Во-вторых, при ходьбе на подушечках пальцев повышается активность основных мышц голеностопного сустава, колена, бедра и спины.

В-третьих, при беге разница в энергопотреблении в зависимости от способа постановки стопы минимальна. Поэтому стандартный способ передвижения человека является экономичным только при ходьбе.

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Почему так происходит?

Учёные предполагают, что одной из причин экономичного способа ходьбы у людей является необычная для млекопитающих структура стопы: большая пяточная кость, мощный и крепкий большой палец, расположенный параллельно с указательным.

Фото: istockphoto.com

«Эти черты характерны для обезьян и обеспечивают механическую основу для энергосберегающего режима ходьбы. При этом для бега человек тратит больше энергии, чем большинство других млекопитающих. Мы здорово приспособлены для бега на длинные дистанции, но спринтерские качества человека ниже, чем у многих животных. Это объясняется неэффективным с энергетической точки зрения стилем бега», – объясняет руководитель исследования, профессор биологии Дэвид Кэрриер.

Что это значит?

Результаты исследования американских и немецких учёных должны помочь специалистам в медицинской сфере, в частности при борьбе с болями в спине. Но выводы по итогам этого эксперимента имеют и практическое применение. Получается, что ходьба на цыпочках способствует более быстрому сжиганию калорий, а также укреплению голеностопа, спины, коленей и бёдер.

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Конечно, полностью отказываться от привычного способа перемещения не стоит. Однако ежедневная ходьба на носочках в течение пяти минут позволит укрепить мышцы, задействованные при ходьбе, а заодно избавиться от лишних калорий и приблизиться к желаемой фигуре.