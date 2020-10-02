Чипсы, крекеры и большая пицца: что ест Александр Овечкин, поддерживая форму?

Питание одного из лучших нападающих НХЛ вряд ли можно назвать здоровым.

Большинство профессиональных спортсменов строго следят за питанием и придерживаются сбалансированных и тщательно выверенных специалистами диет. Некоторые изредка делают послабления и позволяют себе съесть бургер или пиццу. А вот легенда мирового хоккея и один из лучших игроков Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин, кажется, совершенно не волнуется по этому поводу.

Хоккеист не раз признавался, что он большой любитель пиццы, а в его продуктовой корзине переодически оказываются чипсы, крекеры и другие вредности. Что ещё входит в рацион Овечкина и почему он не набирает вес?

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Плотный обед перед матчем и вредные перекусы

Игроки многих спортивных команд – как хоккейных, так и футбольных – перед игрой или после неё устраивают настоящий углеводный удар: заказывают очень калорийную пищу, чтобы восполнить энергозатраты во время матча. Такого подхода придерживается и действующий капитан «Вашингтон Кэпиталз». Перед каждой игрой Александр плотно обедает. Большая порция сытной пасты «Мама Лючия» с двумя куриными грудками из одноимённого ресторана и сырная пицца стали его традиционным блюдом.

В итальянском ресторане, откуда Овечкин заказывает свой предыгровой обед, даже появилось особое блюдо – Ovi’s Special (англ. «Блюдо от Ови»). В набор входит внушительная порция пасты, которую подают с четырьмя разными соусами, корзинка хлеба, салат и большая пицца с сыром.

Также хоккеист любит побаловать себя вредными перекусами и банкой-другой пива. Это видно на видео, которая жена русского снайпера Анастасия выложила в сториз в «инстаграме». Супруги вместе отправились за покупками, и в их продуктовой корзине помимо прочего оказались чипсы, крекеры, восемь бутылок пива и на десерт мороженое.

Запись опубликовали в блоге RMNB, который рассказывает о новостях из жизни участников «Вашингтон Кэпиталз». Фанаты Овечкина порадовались за кумира и за себя. «Теперь у меня есть оправдание, чтобы есть это. Спасибо, Ови!» – написал один из пользователей под постом с видео в «Твиттере».

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Русская кухня и много пиццы

Вкусовые предпочтения хоккеиста не ограничиваются сытными итальянскими блюдами и вредными закусками. Хотя форвард НХЛ давно не живёт в России, он помнит и любит кухню родины. В интервью Овечкин не раз признавался, что обожает есть русские блюда. Одни из его любимых – борщ и гречка с котлетами. У Александра даже есть любимый ресторан русской кухни в Нью-Йорке.

Любовь нападающего «Вашингтон Кэпиталз» к пицце настолько велика, что американская компания Papa John’s даже заключила с ним контракт. А некоторое время в США можно было заказать набор Ovechkin’s Wish из двух пицц.

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Наверняка Овечкин регулярно проходит медицинские обследования, а за состоянием его здоровья следят клубные врачи и диетологи. Однако это не мешает хоккеисту в полной мере наслаждаться вкусностями. Более того, такие отклонения от правильного питания, очевидно, слабо сказываются на его форме.

Дело в том, что хоккей крайне энергозатратный спорт, и даже количество калорий в такой сытной еде, как сливочная паста, пицца и чипсы, не сравнится с тем, сколько энергии тратится за матч. Поэтому сколько бы вредностей ни позволял себе капитан «столичных», это вряд ли отразится на его фигуре. Остальным же остаётся только завидовать и следить за рационом.