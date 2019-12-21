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Как есть вредное и не толстеть? Подсчёт калорий. Личный опыт

Как я ел вредную пищу и не потолстел? Личный опыт
Владимир Лепеса
Личный опыт: как я ел вредную пищу и не потолстел
Тренер Владимир Лепеса рассказывает, что важнее: качество или количество потребляемых продуктов.
Lifestyle / Город 0

Один из самых распространённых мифов о похудении звучит так: чтобы избавиться от лишнего веса, нужно сесть на строгую диету и отказаться от всех привычных радостей в еде. В реальности же принцип, по которому наш организм избавляется от килограммов, совершенно иной. И главный акцент в нём делается на калорийность ежедневного рациона. Фитнес-тренер и нутрициолог Владимир Лепеса провёл собственный эксперимент с жирной пищей и на личном опыте доказал, что правило подсчёта калорий работает.

В чём заключался мой калорийный эксперимент?

Эксперимент заключался в следующем: на 10 дней я изменил свой рацион, сохранив его калорийность. Этим я хотел показать, что набор веса и похудение зависят от баланса калорий, а не от конкретных продуктов, которые мы едим.

В течение всех дней опыта мой рацион состоял на 80 процентов из жирных молочных продуктов, мучного, сладостей и газированных напитков. И только на 20 процентов из овощей, яиц и растительного белка. При этом калорийность еды осталась такой же, как и до начала эксперимента — 3200 калорий в день.

Слева — рацион во время эксперимента, справа — обычный здоровый

Слева — рацион во время эксперимента, справа — обычный здоровый

Фото: Из личного архива героя

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Результаты эксперимента в килограммах

Несмотря на жирный рацион, бытовую и тренировочную активность я сохранил на прежнем уровне. Перед началом эксперимента я провёл замеры объёмов тела и веса. И ровно через 10 дней их повторил.

Фото: vk.com/nomer__1

В результате мой вес незначительно изменился — с 91,1 до 91,3 килограммов. Набор лишних 200 граммов объяснялся лёгкой отёчностью, которая произошла из-за увеличения количества углеводов. Именно они задерживают влагу в организме.

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Почему я не потолстел от жирной пищи?

Личный эксперимент в очередной раз доказывает, что похудение и набор веса — это следствие изменения баланса калорий. Всё просто: если вы тратите больше энергии, чем потребляете, то вы худеете. Если вы, наоборот, расходуете меньше, чем едите — вы набираете вес.

Безусловно, состав пищи и баланс белков, жиров и углеводов имеют огромное значение для качества тела и здоровья. Но, на самом деле, баланс БЖУ не подразумевает полного исключения сладкого, мучного, молочных продуктов и других.

Фото: instagram.com/vladimirlepesa/

Баланс БЖУ и калорий — это результат индивидуально выстроенного рациона. Он составляется для каждого человека в зависимости от его целей, предпочтений и медицинских противопоказаний. Учитывается также комфорт, чтобы избежать срывов.

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