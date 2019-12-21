Личный опыт: как я ел вредную пищу и не потолстел

Один из самых распространённых мифов о похудении звучит так: чтобы избавиться от лишнего веса, нужно сесть на строгую диету и отказаться от всех привычных радостей в еде. В реальности же принцип, по которому наш организм избавляется от килограммов, совершенно иной. И главный акцент в нём делается на калорийность ежедневного рациона. Фитнес-тренер и нутрициолог Владимир Лепеса провёл собственный эксперимент с жирной пищей и на личном опыте доказал, что правило подсчёта калорий работает.
В чём заключался мой калорийный эксперимент?
Эксперимент заключался в следующем: на 10 дней я изменил свой рацион, сохранив его калорийность. Этим я хотел показать, что набор веса и похудение зависят от баланса калорий, а не от конкретных продуктов, которые мы едим.
В течение всех дней опыта мой рацион состоял на 80 процентов из жирных молочных продуктов, мучного, сладостей и газированных напитков. И только на 20 процентов из овощей, яиц и растительного белка. При этом калорийность еды осталась такой же, как и до начала эксперимента — 3200 калорий в день.
Слева — рацион во время эксперимента, справа — обычный здоровый
Фото: Из личного архива героя
Результаты эксперимента в килограммах
Несмотря на жирный рацион, бытовую и тренировочную активность я сохранил на прежнем уровне. Перед началом эксперимента я провёл замеры объёмов тела и веса. И ровно через 10 дней их повторил.
Фото: vk.com/nomer__1
В результате мой вес незначительно изменился — с 91,1 до 91,3 килограммов. Набор лишних 200 граммов объяснялся лёгкой отёчностью, которая произошла из-за увеличения количества углеводов. Именно они задерживают влагу в организме.
Почему я не потолстел от жирной пищи?
Личный эксперимент в очередной раз доказывает, что похудение и набор веса — это следствие изменения баланса калорий. Всё просто: если вы тратите больше энергии, чем потребляете, то вы худеете. Если вы, наоборот, расходуете меньше, чем едите — вы набираете вес.
Безусловно, состав пищи и баланс белков, жиров и углеводов имеют огромное значение для качества тела и здоровья. Но, на самом деле, баланс БЖУ не подразумевает полного исключения сладкого, мучного, молочных продуктов и других.
Фото: instagram.com/vladimirlepesa/
Баланс БЖУ и калорий — это результат индивидуально выстроенного рациона. Он составляется для каждого человека в зависимости от его целей, предпочтений и медицинских противопоказаний. Учитывается также комфорт, чтобы избежать срывов.